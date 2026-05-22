QNB Sigorta, ilk çeyrekte prim üretimini yüzde 54 artırdı

Yaklaşık 7 milyon müşteriyi kapsayan geniş müşteri portföyüyle QNB Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 prim üretimi artışı gerçekleştirdi.Ayrıca şirket, 2026 yılının ilk çeyreği sonuçlarına göre bankasürans kanalında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası branşında pazar payı sıralamasında ilk 4 özel sigorta şirketi içinde yer aldı.

QNB Sigorta, 2026 yılının ilk üç ayında Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında pazar payını yüzde 8,50 seviyesine çıkardı vegeçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 55 prim üretimi artışı ile şirket sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi. QNB Sigorta,Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında 2025 yıl sonuna göre bu branşlardaki pazar payını arttıran 3. özel sigorta şirketi oldu.

QNB Sigorta, müşterilerine sunduğu çözümleri güçlendiriyor

QNB Sigorta, ana hissedarı olan Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından QNB Türkiye ve 2012 yılından bu yana yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla masrafsız bankacılık hizmeti sunan Enpara Bank aracılığıyla müşterilerine sunduğu sigorta çözümlerinin kapsamını genişletmeyi sürdürüyor.

Dijital sigorta çözümleri, güçlenen dağıtım yapısı ve stratejik iş birlikleri ile QNB Sigorta; daha geniş bir müşteri kitlesine yenilikçi, erişilebilir ve müşteri odaklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

"Büyüme ivmemizi desteklemeyi sürdürüyoruz"

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, yılın ilk çeyrek performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"QNB Sigorta olarak geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında, özel sigorta sektörü genelinde pazar ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı sergileyerek istikrarlı büyüme trendimizi sürdürdük. Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında elde ettiğimiz sonuçlarla sektördeki konumumuzu yukarı taşırken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve bankasürans kanalında da büyümemizi devam ettirdik. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı yaklaşımımız ve dijitalleşme yatırımlarımızla büyümemizi desteklemeye devam ederken, iş birliklerimizle markamızı yukarı taşımaya devam edeceğiz."