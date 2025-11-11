QNB Türkiye Genel Müdürü Tan: Finansman gücümüzle, yeşil ekonomiye geçişi hızlandıracağız

QNB Türkiye, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen 'Su ile Hayata' projesi kapsamında Gaziantep’te çocuklarla bir araya geldi. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ile UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan’ın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, çocuklar suyun döngüsünü, su tasarrufunun önemini ve doğayla kurulan bağı uygulamalı atölyelerde deneyimledi.

QNB Türkiye, 2015 yılında kurduğu 'Minik Eller Büyük Hayaller' Sosyal Sorumluluk Platformunun, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarından biri olan ve geçtiğimiz yıl başlayan 'Su ile Hayata' projesi, 7–14 yaş arası çocuklarda suyun değeri, su tasarrufu ve çevresel farkındalık konularında bilinç geliştirmeyi hedefliyor.

"Finansman gücümüzle, yeşil ekonomiye geçişi hızlandıracağız"

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, ülkemizin sanılanın aksine su zengini bir ülke olmadığına dikkat çekerek, “Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı yıllar içerisinde gerileyerek 2030 yılında 1.200 metreküpe, 2040 yılında 1.116 metreküpe, 2050 yılında ise 1.069 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Bu tahminler, bizlere suyu değerini bir kez daha hatırlatarak, Türkiye’nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna gelebileceğini gösteriyor” şeklinde ifade etti.

Yalnızca bu tarz sosyal sorumluluk projeleriyle değil, her alanında sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını söyleyen QNB Türkiye Genel Müdürü Tan, "QNB Türkiye olarak 2050 yılına kadar Net Sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdünde bulunduk. Bu hedef, yalnızca kendi karbon ayak izimizi azaltmakla sınırlı değil; finansman gücümüzü düşük karbonlu yatırımları desteklemek ve yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmayı da kapsıyor. 'Su ile Hayata' gibi projeler ise, bu dönüşümün toplumsal ayağını güçlendiriyor" dedi.

"Adım atmaya çocuklardan başlıyoruz"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu: “Su ile Hayata projesiyle, çocuklarda sürdürülebilir bir yaşam bilincinin temelini atmayı, suyun önemini aktarırken su varlıklarının sürdürülebilirliği için adım atmaya çocuklardan başlamayı hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, binlerce çocuğun suyu koruma ve çevreye duyarlı davranma konusunda bilinçlendiğini görmek gurur verici. Proje dönemi boyunca çocukları, gönüllüleri ve ebeveynleri su teması etrafında buluşturduk. Gönüllü eğitmenlerimizle Türkiye’nin dört bir yanında binlerce çocuğa ulaşarak onlara suyun sadece bir kaynak değil, yaşamın kendisi olduğunu anlatmaya çalıştık. Projenin gelecek dönemlerinde de yaşamın kaynağını korumaya devam edeceğiz”

"Amacımız, ülke genelinde çok daha fazla çocuğa ulaşmak”

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic: “Su kaynakları Türkiye de dahil her yerde sınırlı. İklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte ülke, su kaynakları üzerinde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Yağış düzenleri değişiyor, barajlardaki su seviyeleri düşüyor ve bu da suyu tasarruflu ve akıllı kullanmayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor. 'Su ile Hayata' Projesi bu açıdan özellikle önemli; çünkü çocuklara suya saygı duymayı, onu verimli kullanmayı ve korumayı öğretiyor. Şimdiye kadar proje 20 ilde 3.600’den fazla çocuğa ulaştı ve çocukların suyun her damlasının neden değerli olduğunu anlamalarına katkı sağladı. Ve biz bununla yetinmek istemiyoruz. Amacımız, bu çalışmayı daha da genişleterek ülke genelinde çok daha fazla çocuğa ulaşmak.”

Ömür Tan'dan çocuklara Sadettin Saran sürprizi

'Su ile Hayata' Projesi kapsamında QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, çocuklarla bir araya geldi. İyi bir Fenerbahçeli olan Ömür Tan, Fenerbahçe taraftarı olduğunu öğrendiği çoçukları Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile WhatsApp'ta video görüntülü buluşturdu.