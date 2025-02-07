QNB Türkiye, ilk yurtiçi sürdürülebilir bonosunu ihraç etti

QNB Türkiye, sürdürülebilir finansman alanındaki liderliğini bir adım daha ileri taşıyarak, çevresel ve sosyal etkisi yüksek projelere kaynak sağlayacak ilk yurtiçi sürdürülebilir bono ihracını tamamladı. Sürdürülebilir finans alanındaki yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekleyen QNB Türkiye, 250 milyon TL tutarında ve 185 gün vadeli ilk yurtiçi sürdürülebilir bono ihracını gerçekleştirdi.

Bu bono ihracıyla sağlanan fonlar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevresel ve sosyal kapsayıcılığı destekleyen projelere kaynak sağlamanın yanı sıra Türkiye’de finans sektöründe önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Bu adım, QNB Türkiye’nin sorumlu bankacılık ilkelerine bağlılığını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama kararlılığını da ortaya koyuyor.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sürdürülebilir finansman, ekonomik büyümeyi çevresel ve sosyal etkileri gözeterek desteklemenin en önemli yollarından biri. QNB Türkiye olarak bu bono ihracıyla yatırımcıları çevresel ve sosyal açıdan topluma fayda sağlayan projelere yönlendirirken, aynı zamanda sürdürülebilir finansman piyasasının gelişimine de katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’de sürdürülebilir tahvil ve bono piyasasını güçlendirmek ve reel ekonomide dönüşümü hızlandırmak için yeni projelerle sürdürülebilir finans alanındaki öncü rolümüzü pekiştireceğiz.”

Sürdürülebilir finansmanda kapsamlı yaklaşım

Tan, “QNB Türkiye olarak müşterilerimize ‘sürdürülebilir mevduat’ sunan ilk banka olarak sürdürülebilir finans alanındaki liderliğimizi pekiştiriyoruz. Ayrıca, yalnızca müşterilere sunulan sürdürülebilir finansman olanaklarıyla değil, yurtdışı borçlanmalarını da sürdürülebilir finansman çerçevesine uygun hale getirerek bu alandaki etkinliğimizi artırıyoruz. Banka olarak Türkiye’nin karbonsuz ekonomi hedefleriyle uyumlu yeşil ve sosyal projeleri desteklemeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Banka, 2021 yılından bu yana imzaladığı sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerine ek olarak QNB Grup Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi kapsamındaki kullandırımları içeren ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini ve tahvil ihracını Mayıs ayında gerçekleştirmişti.