QNB Türkiye meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekti: Pembe top farkındalık için havalandı

'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’, QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve banka çalışanlarının katılımıyla 4 Ekim Cumartesi günü Inventist Tenis Akademisi’nde gerçekleşti.

Mücadele eden kadınlara destek mesajı verildi

Turnuvanın açılışında bir dönem QNB Türkiye’de görev yapan Elif Yavaş ve meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden tüm kadınlar saygıyla anıldı. Elif’in adı ve mücadelesi, kortlarda bir kez daha hatırlatıldı. Aynı zamanda hastalığı atlatan ve halen mücadele eden kadınlara destek mesajı verildi.

Turnuvanın açılış maçını her yıl olduğu gibi QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaparken, onunla birlikte Milli Tenisçilerimizden Berfu Cengiz, eski Milli Tenisçilerimizden Berceste Şeber, Melis Sezer, Erhan Oral, Tenis Koçu Barış Ergün ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan gösteri maçında yer aldı.

"Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor"

QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, turnuvada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün hepimiz için anlamlı bir gün. Kortlarda yalnızca bir turnuva için değil, hayatını kaybedenleri anmak, mücadele eden kadınlara destek olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için toplandık. Aramızdan erken ayrılan değerli çalışma arkadaşımız Elif Yavaş’ı ve tüm kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. Bu turnuva kıymetli Elif’in fikriydi. Bizler de bu mirası dört yıldır sürdürüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün de altını çizdiği gibi, meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. QNB Türkiye olarak bu bilinci yaymayı ve farkındalık yaratmayı çok önemsiyoruz. Bu turnuva yalnızca bir spor etkinliği değil; kadınların ve ailelerin yanında olduğumuzu göstermek için önemli bir dayanışma platformu. Bu farkındalık yolculuğunu birlikte sürdürdükçe, daha çok insana ulaşacağımıza ve geleceğe daha umutla bakacağımıza yürekten inanıyorum. QNB Türkiye olarak bu bilinçle hareket etmeyi ve farkındalık yaratacak projelerimizle sorumluluk almaya devam edeceğiz.”