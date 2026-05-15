Qnb Türkiye ve Türkiye Tenis Federasyonu’ndan padel için iş birliği

QNB Türkiye, toplumsal gelişime katkı sunan alanlarda sporun birleştirici gücüne olan inançla Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında “Türkiye Tenis Federasyonu & QNB Padel Ana Sponsorluğu” lansmanı, 14 Mayıs Perşembe günü QNB Türkiye Kristal Kule’de gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Padel Milli Takım sporcularından Berceste Şeber ve Sarp Ağabigün’ün katılımlarıyla düzenlenen lansman toplantısında, iş birliğinin detayları ve branşın geleceğine yönelik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. Basın toplantısının ardından QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan’ın katılımıyla, Berceste Şeber – Cem İlkel ile Sarp Ağabigün – İpek Birol karşılaşmalarının yer aldığı gösteri maçları, QNB Türkiye padel kortunda gerçekleştirildi.

QNB Türkiye ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), yeni stratejik ortaklık ile padel sporunun Türkiye’deki bilinirliğinin artırılmasını, altyapısının güçlendirilmesini ve branşın geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak sürdürülebilir bir spor ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Padel sporunun geleceği

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, lansmanda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Tenis Federasyonu olarak, sporun gelişimini yalnızca organizasyon sayısıyla değil; sürdürülebilir iş birlikleri, güçlü altyapı yatırımları ve uzun vadeli vizyonlarla değerlendirmeyi önemsiyoruz. QNB Türkiye ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği de yalnızca bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde, Türkiye’de padel sporunun geleceğini birlikte şekillendirmeyi hedefleyen stratejik bir ortaklık niteliği taşıyor.

Padel, dünyada en hızlı büyüyen spor branşlarından biri olarak her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu yükselen branşın ülkemizde sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir yapı içerisinde gelişmesi için önemli adımlar atıyoruz. QNB Türkiye’nin bu süreçte yalnızca destek veren bir marka olarak değil; spor kültürünü kurum yapısının bir parçası haline getiren yaklaşımıyla da örnek bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Genel Müdürlük binasında padel kortu inşa etmeleri ve çalışanlarından oluşan bir padel takımı kurmaları, spora olan bakış açılarının ve uzun vadeli yaklaşımlarının çok kıymetli bir göstergesi.

2026 yılını Türkiye’de padel altyapısının yapılandırıldığı ve kurumsal anlamda güçlendirildiği bir yıl olarak konumlandırıyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında başlayan yapılanma süreci içinde hem branşın idari ve hukuki altyapısını oluşturduk ve Uluslararası Padel Federasyonu'na (FIP) üye olduk hem de branşın gelişimine yönelik yol haritamızı belirledik. Nisan ayında düzenlediğimiz yardımcı antrenör yetiştirme kursları ve hakem aday kurslarıyla birlikte teknik insan kaynağımızı güçlendirme adına önemli adımlar attık. Antrenör yetiştirme eğitimleri ile aday hakemlik eğitimlerimiz 2026 yılı içinde devam edecek.

Aynı dönemde ilk kez düzenlediğimiz Padel Milli Takım Belirleme Turnuvası ile milli takım yapılanmamızı oluştururken, Türkiye’de padel branşının daha kurumsal bir yapıya kavuşması adına önemli bir eşiği geride bıraktık. Haziran ayından itibaren uluslararası faaliyetlerimiz kapsamında 3 adet FIP Bronze turnuvasına ev sahipliği yapacağız. Bunun yanında QNB Türkiye Padel Ligi müsabakaları ile QNB Türkiye Padel Lig Finalleri ve devamında QNB Türkiye Padel Kupası faaliyet takvimimize girdi; hedefimiz sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı oluşturmak.

QNB Türkiye ile birlikte eğitimden lig ve kupa müsabakalarına, altyapıdan uluslararası temsiliyete kadar uzanan bu yol haritasında gerçekleştirdiğimiz iş birliğini son derece değerli buluyoruz.”

Uzun vadeli yatırım

Lansman açılış konuşmasında iş birliğinin önemine değinen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, şunları söyledi:

“QNB Türkiye olarak Türkiye Tenis Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, Padel Ana Sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Padel; farklı yaş gruplarını bir araya getiren yapısı, sosyal yönü ve güçlü topluluk kültürüyle öne çıkan bir spor dalı. Bugün attığımız adımı, Türkiye’de padel sporunun altyapısına, sürdürülebilir büyümesine ve geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz.

Amacımız, padelin Türkiye’de güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem kazanmasına katkı sağlamak. Bu nedenle desteğimiz; sporun gelişimi için kritik öneme sahip birçok alanı kapsıyor. 2026 yılı boyunca; lig ve kupa organizasyonlarından eğitim programlarına, uluslararası turnuvalardan antrenör ve hakem gelişimine kadar geniş bir yol haritasını Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte hayata geçireceğiz.

Öte yandan, padeli yalnızca desteklediğimiz bir spor alanı olarak değil, aynı zamanda kurum kültürümüzün de bir parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda Genel Müdürlük binamızda bir padel kortu inşa ettik. Çalışanlarımızın yoğun ilgisi ve sahiplenmesiyle birlikte bankamız bünyesinde bir padel takımı da kurduk. Padelin yarattığı dinamizmi, takım ruhunu ve sosyal etkileşimi kurum içi kültürümüze taşımanın bizim için ayrıca değerli olduğuna inanıyoruz.

Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte çıktığımız bu yolculuğun, önümüzdeki yıllarda padelin çok daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.”

Padel sporcuları neler söyledi?

Padel Milli Takımı sporcusu Sarp Ağabigün ise padelin hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyüyen sosyal ve dinamik bir spor olduğuna dikkat çekerek, Türkiye Tenis Federasyonu ve QNB Türkiye iş birliğiyle branşın daha geniş kitlelere ulaşacağına inandığını ifade etti. Eski milli tenisçi kimliğinin ardından bugün padel milli takımında yer almaktan gurur duyduğunu belirten Ağabigün, padelin gelişimi için destek veren QNB Türkiye ve Türkiye Tenis Federasyonu’na teşekkür etti.

Padel Milli Takımı sporcusu Berceste Şeber de Türkiye’nin ilk padel milli takım kadrosunda yer almanın kendisi için çok özel ve anlamlı olduğunu ifade ederek, bu sürecin ilerleyen yıllarda Türk padeli adına önemli bir başlangıç noktası olarak anılacağını söyledi. Kadın milli takımının oldukça dinamik, tutkulu ve heyecanlı bir ekipten oluştuğunu belirten Şeber, Türkiye’de padelin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü, farklı şehirlerde yeni kortların açıldığını ve altyapıdan yeni sporcuların yetişmeye başlayacağını vurguladı. Şeber ayrıca, Türkiye Tenis Federasyonu ve QNB Türkiye iş birliğiyle birlikte padelin gelişimi adına çok değerli bir dönemin başladığını ifade etti.

Teknik kadrolar ve nitelikli büyüme öncelikli hedef

İş birliğinin temel unsurlarından birini, padel sporunun Türkiye’de sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde büyümesi oluşturuyor. Bu doğrultuda antrenör ve hakem eğitimleri, projenin en kritik adımları olarak belirlendi. Padelin nitelikli gelişimi için teknik kadroların profesyonelleşmesi, bu süreçte öncelikli olarak desteklenecek.

Yıl boyunca kesintisiz padel heyecanı

Padel sporunun yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilecek kapsamlı program dahilinde; QNB Türkiye Türkiye Padel Ligi müsabakaları ile QNB Türkiye Padel Lig Finalleri ve devamında QNB Türkiye Padel Kupası gerçekleştirilecek. Ayrıca branşın uluslararası temsiliyetini artırmak amacıyla, Türkiye 2026 yılında 3 adet FIP Bronze turnuvasına ev sahipliği yapacak.

QNB Türkiye, bu süreçte sporcu gelişiminden organizasyon kalitesine, uluslararası görünürlükten altyapı yatırımlarına kadar çeşitli alanlarda padel sporunun her alanına dokunan bir yapının kurulması için destek vermeye devam edecek.