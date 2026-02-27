QNB Türkiye’den 380 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli seküritizasyon işlemi

Standard Chartered Bank’ın aracılık ettiği, toplam finansman içerisindeki 230 milyon ABD dolarlık kısım sürdürülebilir finansman niteliğinde yapılandırıldı. Bu tutar; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar ve düşük karbonlu üretim gibi çevresel yatırımların yanı sıra KOBİ’lerin, kadınların ve gençlerin desteklenmesine yönelik sosyal etkisi olan projelerin finansmanında kullanılacak.

İşleme; ABD ve Körfez Bölgesi (GCC) merkezli yatırımcıların yanı sıra uluslararası bankalar ve uzun vadeli portföy odaklı kurumsal yatırımcılar da katıldı. Yatırımcı tabanının çeşitliliği, QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki konumunu ve sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımına duyulan güveni ortaya koydu. İşlem, Türkiye’de kalkınma bankası niteliği taşımayan gerçek yatırımcılarla gerçekleştirilen uzun vadeli sürdürülebilir temalı seküritizasyon işlemleri arasında öncü bir örnek olma özelliğini de taşıyor. Gerçekleştirilen seküritizasyon işlemi bu yönüyle dış kaynak sağlamada yatırımcı tabanının genişlemesi ve Türkiye’ye yönelik sürdürülebilir sermaye akışının güçlenmesi açısından da önem arz ediyor.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gerçekleştirdiğimiz DPR seküritizasyon işlemi, QNB Türkiye’ye duyulan güvenin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki erişim kapasitesinin somut bir göstergesidir. 380 milyon ABD doları tutarındaki bu işlemle uzun vadeli ve sürdürülebilir fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken bilanço yapımızı daha da güçlendiriyor ve fonlama kompozisyonumuzu dengeli bir şekilde yönetiyoruz. İşlemin 230 milyon ABD dolarlık sürdürülebilir finansman niteliğindeki kısmı bir kaynak temini olmanın yanı sıra sürdürülebilir finans yaklaşımımızın uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu da gösteriyor. QNB Türkiye olarak finansal dayanıklılığımızı artırırken reel sektörün dönüşümünü destekleyen ve uzun vadeli değer yaratan finansman modelimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de fonlama araçlarımızı çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir finansman kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz.”