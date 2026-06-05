QNB Türkiye’den 400 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi

QNB Türkiye, geçtiğimiz yıl uluslararası piyasalardan sağladığı 200 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 900 milyon ABD doları tutarında talep alarak, krediyi 1, 2 ve 3 yıl vadede ve 400 milyon ABD doları tutarında yeniledi. Sağlanan kaynak, QNB Grubu’nun “Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi” kapsamında KOBİ kredi portföyünün finansmanında kullanılacak.

Fonlama kapsamında farklı kredi dilimlerindeki maliyetler; 1 yıl vadeli ABD doları dilimi için SOFR + %1,25, 2 yıl vadeli ABD doları dilimi için SOFR + %1,75, 3 yıl vadeli ABD doları dilimi için SOFR + %2,00 ile 1 yıl vadeli Euro dilimi için Euribor + %1,10, 2 yıl vadeli Euro dilimi için Euribor + %1,60 ve 3 yıl vadeli Euro dilimi için Euribor + %1,80 seviyesinde gerçekleşti.

21 ülkeden 46 bankanın katılım sağladığı ve yoğun ilgi gören QNB Türkiye sendikasyonunda 18 yeni bankanın katılımı da uluslararası yatırımcı ilgisinin güçlü seyrini ortaya koydu. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank üstlendi.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, işlemle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Küresel piyasalarda yatırımcıların ve kreditörlerin giderek daha seçici davrandığı bu dönemde sendikasyon kredimize gösterilen yoğun talep bizim için son derece değerli. İşleme Amerika, Avrupa, Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere farklı bölgelerden bankaların katılım göstermesi QNB Türkiye’nin uluslararası finans çevreleriyle kurduğu güçlü ve sürdürülebilir ilişkinin önemli bir göstergesi oldu. Bu işlemle birlikte bilanço yapımızı güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmana kesintisiz erişimi desteklemeyi de hedefliyoruz. Özellikle KOBİ’lerin yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerine katkı sağlayacak sürdürülebilir finansman çözümlerini önümüzdeki dönemde de önceliklendirmeye devam edeceğiz.”