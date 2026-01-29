QNET / Cem Geyik: Doğrudan satış yeni ekonominin güçlü aktörlerinden

Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun (WFDSA) açıkladığı 2024 verileri, doğrudan satış sektörünün küresel ölçekte büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu. Buna göre sektör, ekonomik belirsizliklere rağmen 163,9 milyar dolarlık hacme ulaşarak dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. Esnek çalışma modelleri, dijitalleşme ve tüketici odaklı ürün stratejileriyle şekillenen doğrudan satış, alternatif gelir ve girişimcilik modeli olarak öne çıkıyor.

QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Genel Müdürü Cem Geyik, açıklanan verileri değerlendirerek sektörün bugünkü konumunu ve gelecek dönem beklentilerini paylaştı.

“Doğrudan satış kapsayıcı bir ekonomik model sunuyor”

WFDSA verilerinin doğrudan satışın küresel ölçekte güçlü bir iş modeli olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirten Cem Geyik, sektörün iki temel özelliğine dikkat çekti. Geyik, dünya genelinde kadınların yüksek katılım oranının doğrudan satışı erişilebilir ve kapsayıcı bir gelir modeli haline getirdiğini vurgularken, geniş yaş dağılımının da modelin farklı kuşaklara hitap ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye özelinde ise artan yaşam maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin, esnek ve düşük maliyetli iş modellerine olan ihtiyacı artırdığını belirten Geyik, doğrudan satışın hem ek gelir hem de girişimcilik açısından stratejik bir kanal olmaya devam ettiğini söyledi.

Ürün portföyü sağlık ve kişisel bakım odağında genişliyor

WFDSA verilerinin tüketici talebinin yoğunlaştığı alanları net şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Geyik, küresel ölçekte sağlık, kozmetik ve kişisel bakım ile ev kategorilerinin sektörün lokomotifi olduğunu belirtti. Türkiye’de ise kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin liderliğini koruduğunu, sağlık ürünlerinin bu kategoriyi yakından takip ettiğini aktardı.

Bu doğrultuda QNET’in ürün portföyünü genişlettiğini kaydeden Geyik, sağlık ve kişisel bakım alanında şampuan, duş ürünleri ve kişisel hijyen çözümleri gibi günlük yaşamı kolaylaştıran ürünlere öncelik verdiklerini söyledi. Wellness odağında geliştirilen biyosinyal bantlar, yeni gıda takviyeleri ve estetik ile fonksiyonelliği bir araya getiren takı koleksiyonları da portföye eklenen ürünler arasında yer alıyor.

2025’in ana teması: dijitalleşme ve sürdürülebilirlik

2025 yılının QNET için dijital dönüşümün öne çıktığı bir yıl olduğunu belirten Cem Geyik, şirketin dijital altyapısını güçlendirdiklerini ve bağımsız distribütörlerin iş süreçlerini kolaylaştıran çözümlere odaklandıklarını ifade etti. Aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik yatırımların da sürdüğünü aktardı.

Ürün geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirlikten ödün vermediklerini vurgulayan Geyik, vegan ve doğal içerikli ürünlerin ön plana çıkarıldığını, ambalajdan tedarik zincirine kadar pek çok alanda çevresel ve toplumsal sorumluluğu önceleyen uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

2026’da dijital odaklı satış ve pazarlama stratejisi

2026 yılına yönelik satış ve pazarlama stratejilerinin merkezinde dijitalleşmenin yer alacağını belirten Geyik, sahadaki bağımsız iş ortaklarını eğitim ve içeriklerle daha güçlü destekleyen bir yapı üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu yaklaşımın, QNET’in uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu desteklerken marka güvenini kalıcı şekilde güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Genç girişimciler sektöre ilgi gösteriyor

Gençlerin esnek çalışma modellerine ve özgürlük alanına önem verdiğini belirten Cem Geyik, doğrudan satışın zaman ve mekândan bağımsız yapısıyla bu beklentilere doğrudan karşılık verdiğini ifade etti. Dijital kanalları etkin kullanan gençlerin, sosyal medya ve online satış araçları sayesinde kendi iş modellerini oluşturabildiğini dile getirdi.

Doğrudan satışın gençlere yalnızca gelir fırsatı sunmadığını, aynı zamanda kişisel gelişim ve topluluk oluşturma imkânı da sağladığını vurgulayan Geyik, QNET olarak eğitimler, dijital çözümler ve gelişim programlarıyla genç girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.