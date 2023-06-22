QNET, HomePure Nova’nın lansmanını gerçekleştirdi

Sürdürülebilir bir dünya için suyun önemi her geçen gün daha da artıyor. Buradan hareketle QNET, geliştirdiği su arıtma cihazı HomePure Nova’nın lansmanını gerçekleştirdi. HomePure Nova’ya ilişkin bilgi veren QNET Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, ürünün suyun daha verimli kullanılması için suyu arıtan çevre dostu su filtreleme sistemi olduğunu aktardı.

QNET’in merkezi Asya’da bulunan bir doğrudan satış şirketi olduğunu söyleyen Sütçü, “100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de 2010 yılından beri varız. QNET olarak kendi ürünlerimizi üreterek, sadece QNET çatısı altında satışını yapıyoruz. HomePure Nova su filtreleme sistemimiz de bu ürünler arasında yer alıyor. QNET için sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sunmak için su kullanımı bizler için kritik önemde. Şebeke/musluk suyunun kullanılması, doğal kaynakların korunması ve az kullanılmasının önüne geçiyor. İnsanın yaşam kaynaklarından birini oluşturan kaliteli suyu doğru kaynakları koruyarak içmenin mümkün olduğunun göstergesi bizler için HomePure Nova. HomePure Nova üretildikten sonra yaklaşık 3 milyarlık pet şişe kullanımının önüne geçildi, 330 milyarı aşkın temiz su elde ettik. Bu rakam bu yıl 26 yaşına girecek olan şirketimizin sürdürülebilirlik taahhüttü için oldukça önemli.” şeklinde konuştu.

Sütçü’nün verdiği bilgiye göre, musluk suyunu 9 aşamalı ve 35 UltraTech Filtre Teknolojisi ile filtreleyen HomePure Nova, musluk suyunu Pi Suyuna çeviriyor.