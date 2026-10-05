QNET Türkiye 2026’yı yüzde 10 büyüme ile kapatmayı hedefliyor

Doğrudan satış sektöründe dijitalleşmenin hızlanması, değişen tüketici beklentileri ve yeni neslin girişimciliğe yaklaşımı şirketlerin büyüme stratejilerini de yeniden şekillendiriyor. QNET Türkiye, bu dönüşümün merkezine dijital girişimciliği, eğitim ve güveni yerleştirirken, 2026 yılını yaklaşık yüzde 10 büyümeyle tamamlamayı hedefliyor. Şirketin gelecek dönem planlarında Türkiye’ye yönelik yatırımların sürdürülmesi, eğitim olanaklarının genişletilmesi ve dijital yetkinliklerin güçlendirilmesi öne çıkıyor.

QNET CEO'su Mattias Mildenborn şirketin 2027 hedeflerini şöyle anlattı:

QNET’in global ajandasında neler var? 2026 yılını kısaca özetler misiniz?

2026’nın ikinci yarısına girerken, yılın ilk yarısında yakaladığımız güçlü ivmeyi daha da ileriye taşırken, önümüzdeki fırsatlara yönelik odağımızı da netleştiriyoruz. Yılın ilk yarısında önceliklerimiz; operasyonlarımızı güçlendirmek, dijital yetkinliklerimizi geliştirmek ve inovasyon ile teknolojiden yararlanarak müşterilerimize ve distribütörlerimize sunduğumuz deneyimi iyileştirmek oldu. Bununla birlikte, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda pozitif bir etki yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürerek sürdürülebilirlik gündemimizi ilerlettik ve anlamlı sosyal etki projelerine yatırım yaptık.

Bugün en önemli önceliklerimizden biri, giderek hızlanan ve sürekli değişen dünyada QNET’in çevik ve geleceğe hazır bir şirket olarak yoluna devam etmesini sağlamak. Doğrudan satış sektörü, değişen tüketici beklentileri ve hızla gelişen teknolojilerin etkisiyle dönüşmeye devam ediyor. Bu nedenle dijital dönüşüm, yapay zekâ, eğitim ve müşteri deneyimine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Amacımız, bugün için değer yaratırken yarının fırsatlarına da şimdiden hazırlanmak. Çevresel ve sosyal sorumluluk artık işimizin yanında yürüttüğümüz tamamlayıcı çalışmalar değil; nasıl inovasyon yaptığımızın, büyüdüğümüzün ve uzun vadeli değer yarattığımızın temel unsurları.

2026’nın geri kalanında odağımız; küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirket olarak sahip olduğumuz yönetişim ve hesap verebilirlik anlayışını daha da güçlendirmek olacak. Dijital dönüşümümüzü hızlandırmaya, küresel topluluğumuzla etkileşimimizi güçlendirmeye, distribütörlerimizi destekleyen ve güçlendiren yeni girişimler hayata geçirmeye ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı genişletmeye devam edeceğiz.

Her zaman başarının yalnızca iş büyümesiyle ölçülemeyeceğine inandım. Başarı; güven kazanmak, anlamlı değer yaratmak ve hizmet verdiğimiz topluluklarda pozitif bir fark oluşturmakla ilgilidir. Bu anlayış doğrultusunda, yılın geri kalanında da inovasyonu teşvik etmeye, pozitif sosyal etki yaratmaya ve uzun vadeli küresel vizyonumuzu ilerletmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki 5 yılda yatırım yapacağınız alanlar neler olacak? Ürün, üye vb.

Önümüzdeki beş yıl boyunca odağımız; değişen tüketici ve pazar ihtiyaçlarıyla birlikte gelişen, dayanıklı, geleceğe hazır ve güvenilir bir iş yapısı oluşturmak olacak. Yatırımlarımızı dört temel öncelik doğrultusunda şekillendireceğiz: dijital dönüşüm, ürün inovasyonu, distribütörlerimizi daha güçlü araçlar ve eğitimlerle desteklemek ve yönetişim ile sorumlu iş uygulamalarımızı daha da güçlendirmek.

Ürünler tarafında ise kaliteyi, inovasyonu ve bölgesel pazar ihtiyaçlarına daha güçlü uyumu bir araya getiren çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Amacımız yalnızca ürün portföyümüzü genişletmek değil. İnsanların yaşamlarına gerçekten katkı sağlayan, değişen tüketici ihtiyaçlarına yanıt veren ve müşterilerimiz için uzun vadeli değer yaratan ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Yaptığımız her şeyin temelinde, müşterilerimizin değer verdiği ve güvendiği ürünler sunmak var. Distribütörlerimizin başarısı da insanların hayatlarına gerçek anlamda katkı sağlayan yüksek kaliteli ürünleri sunabilmelerine dayanıyor. Sürdürülebilir büyümenin ancak müşterilerin tercih ettikleri ürünlere ve bu ürünleri temsil eden kişilere güven duymasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz.

Aynı zamanda yapay zekâ başta olmak üzere gelişen teknolojilerin, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza, iş zekâmızı geliştirmemize ve distribütörlerimize daha akıllı dijital araçlar sunmamıza nasıl katkı sağlayabileceğini araştırıyoruz.

Kurumsal kültürümüzün ve yönetişim anlayışımızın sürekli geliştirilmesi de aynı derecede önemli. Organizasyonumuzun her alanında şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etik iş uygulamalarını güçlendirmeye kararlıyız. Sürdürülebilir başarının yalnızca ticari performansa değil; güven, dürüstlük ve sorumlu liderlik anlayışına da dayandığına inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde inovasyon, sorumlu girişimcilik ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmak stratejimizin temel unsurları olmaya devam edecek.

Yeni kategoriler açacak mısınız?

QNET olarak değişen tüketici ihtiyaçlarını ve gelişen pazar trendlerini yakından takip ediyor, ürün stratejimizin güncel ve geleceğe dönük olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yeni bir kategoriye girmek bizim için yalnızca pazar fırsatına dayanan bir karar değil. Her kararımızın temelinde şu basit soru yer alıyor: Müşterilerimizin QNET’ten beklediği kalite ve güven anlayışını korurken, insanların hayatlarına gerçekten değer katabilir miyiz?

Tüketici yaşam tarzları değişmeye devam ederken; genel iyilik hâlini, yaşam kalitesini, kişisel gelişimi ve günlük yaşamı destekleyen alanlarda giderek artan fırsatlar görüyoruz. Gelecekteki inovasyonlarımızı değerlendirirken bu alanlar bizim için önemli odak noktaları olmaya devam edecek.

Amacımız yalnızca ürün portföyümüzü genişletmek değil; QNET’in kalite, güven ve inovasyon temel değerlerini yansıtan ve aynı zamanda müşterilerimizin ve topluluklarımızın hayatlarında anlamlı bir fark yaratabilecek kategoriler sunmak.

İnovasyona devam edeceğiz; ancak yalnızca kalite, inovasyon ve müşteri değeri açısından gerçekten fark yaratabileceğimize inandığımız kategorilere gireceğiz.

Doğrudan satış sektörünün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle güven, şeffaflık ve etik iş yapış biçimlerinin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde, sektörün sürdürülebilir büyümesi için hangi unsurlar kritik rol oynayacak?

Doğrudan satış sektörü, güvenin artık rekabet avantajı olmaktan çıktığı; aksine tüketicilerin ve girişimcilerin temel beklentisi hâline geldiği yeni bir döneme giriyor. Günümüz tüketicileri ve girişimcileri şirketleri yalnızca sundukları ürünlerin kalitesiyle değil; değerleri, dürüstlük anlayışları ve sundukları deneyimin tutarlılığıyla da değerlendiriyor.

Sektörümüzün uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için güven, şeffaflık ve etik iş anlayışı temel unsurlar olmaya devam etmeli. Güven oluşturmak yıllar süren tutarlı bir çaba gerektiriyor; bu güveni korumak ise açıklık, hesap verebilirlik, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ile tüm paydaşlara yönelik samimi bir bağlılık gerektiriyor.

Geleceğe baktığımda, doğrudan satış sektörünün inovasyonu sorumlulukla bir araya getiren şirketler tarafından şekillendirileceğine inanıyorum. Dijital dönüşüm, sürekli eğitim, güçlü uyum ve denetim mekanizmaları ile daha kapsamlı destek sistemleri sektörün geleceğinde çok daha büyük bir rol oynayacak. Uyum süreçlerine, tüketici haklarının korunmasına, distribütör eğitim ve etik iş uygulamalarına yatırım yapan şirketler, kalıcı güven oluşturacak ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak.

QNET olarak güveni yalnızca bir söylem olarak görmüyoruz; aldığımız her karara yön veren temel bir iş prensibi olarak kabul ediyoruz. Şeffaflığı, sorumluluğu ve etik uygulamaları günlük operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası hâline getirmeye odaklanıyoruz. Çünkü kalıcı başarının ancak anlamlı değer yaratarak ve hizmet verdiğimiz insanlarla uzun vadeli ilişkiler kurarak mümkün olduğuna inanıyoruz.

Türkiye pazarını da kısaca değerlendirir misiniz? Sizi heyecanlandıran dinamizm var mı?

Türkiye, yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda girişimcilik ruhu ve uzun vadeli potansiyeliyle de son derece dinamik bir pazar. İnovasyona, kişisel gelişime ve iş fırsatlarına yönelik güçlü bir ilgi görmeye devam ediyoruz. Bu da Türkiye’yi doğrudan satış sektörü açısından en umut verici pazarlardan biri hâline getiriyor.

Genç, hedefleri olan ve dijital dünyayla güçlü bir şekilde bağlantılı nüfusu, girişimciliğin gelişmesi için son derece elverişli bir ortam yaratıyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasındaki stratejik konumu, ülkeye önemli bir bölgesel değer kazandırıyor ve küresel büyüme stratejimizdeki rolünü güçlendiriyor.

Türkiye’de beni en çok etkileyen unsurlardan biri, insanların sahip olduğu dayanıklılık ve girişimcilik ruhu. Zorlu ekonomik koşullarda dahi insanların fırsatlar aradığını, öğrenmeye, değişime uyum sağlamaya ve kendileri ile aileleri için daha iyi bir gelecek inşa etmeye çalıştığını görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki varlığımıza yatırım yapmaya; eğitim fırsatlarını genişletmeye, dijital yetkinliklerimizi güçlendirmeye ve distribütörlerimize daha fazla destek sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin uzun vadeli potansiyelinin son derece güçlü olduğuna inanıyoruz.

Tüketici beklentileri hızla değişiyor bu durum sizin ürün geliştirme stratejinizi nasıl etkiliyor?

Tüketici beklentileri her zaman değişti; ancak bugün bu değişimin hızı daha önce hiç olmadığı kadar yüksek. Teknoloji, dijital dönüşüm ve yapay zekâ; insanların markaları keşfetme, değerlendirme ve onlarla etkileşim kurma biçimlerini temelden değiştiriyor. Tüketiciler artık yalnızca ürün aramıyor; anlamlı deneyimler, samimi bağlar ve ihtiyaçlarını gerçekten anlayan markalar bekliyor.

Bu değişim, ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor. QNET olarak tüketicileri yalnızca ürünlerimizin son kullanıcıları olarak değil; geri bildirimleri, deneyimleri ve değişen yaşam biçimleriyle inovasyon yolculuğumuza değer katan önemli paydaşlarımız olarak görüyoruz. Ürünlerimizin güncel, yenilikçi ve değişen yaşam tarzlarına duyarlı olmasını sağlamak için pazar içgörülerini, müşteri geri bildirimlerini ve gelişen teknolojileri bir arada değerlendiriyoruz.

Amacımız yalnızca portföyümüzü genişletmek adına yeni ürünler sunmak değil. Hayata geçirdiğimiz her inovasyonun gerçek bir ihtiyaca çözüm sunması, insanların yaşamlarına katkı sağlaması ve kalıcı değer yaratması gerekiyor. Kaliteyi, inovasyonu ve müşteri deneyimini ürün stratejimizin merkezine koyarak hem bugünün beklentilerini hem de geleceğin fırsatlarını yansıtan bir portföy oluşturmaya devam ediyoruz.

Günümüzde girişimcilerin en fazla hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsunuz? QNET, bireylerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak ve uzun vadeli başarılarını desteklemek için hangi adımları atıyor?

Bugün girişimcilerin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri yalnızca fırsat bulmak değil; bu fırsatları sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmek için ihtiyaç duydukları bilgiye, rehberliğe ve desteğe erişebilmek. Anlık sonuç beklentilerinin giderek arttığı bir çağda gerçek girişimcilik hâlâ sabır, dayanıklılık, sürekli öğrenme ve uzun vadeli bir bağlılık gerektiriyor.

QNET olarak girişimciliği yalnızca bir iş fırsatı olarak değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve güçlenme yolculuğu olarak görüyoruz. Bu nedenle distribütörlerimizin başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmalarına önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. Girişimcilik, liderlik, kişisel gelişim ve iş yönetimi gibi alanlarda kapsamlı eğitim programları sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz.

Eğitimlerin ötesinde anlamlı bir sosyal etki yaratmaya da aynı ölçüde önem veriyoruz. Örneğin FinGreen programımız aracılığıyla kadınları ve gençleri finansal okuryazarlık eğitimi ve pratik yaşam becerileriyle destekleyerek onların özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkıda bulunuyoruz. Farklı pazarlardaki Sivil Toplum Kuruluşu (STK) iş ortaklarımızla birlikte bu girişimlerin erişimini genişletmeye ve daha fazla insanın potansiyelini ortaya çıkarabileceği fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz.

Rolümün en değerli yanlarından biri, insanların daha önce mümkün olduğunu düşünmedikleri fırsatları keşfettiklerine tanıklık etmek. Bireyler özgüven kazandığında, yeni beceriler geliştirdiğinde ve kendileri ile aileleri için daha iyi bir gelecek oluşturabildiğinde, işte o zaman amacımızın gerçek anlamda hayata geçtiğini hissediyoruz. İnsanların kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak, QNET’in amacının merkezinde yer almaya devam ediyor.

Şirket olarak yürüttüğünüz projelerinin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu projelerin uzun vadeli etkisi sizce ne yönde gelişiyor?

QNET olarak başarıyı yalnızca gerçekleştirdiğimiz projelerin sayısıyla ölçmüyoruz. Bizim için asıl önemli olan, bu girişimlerin insanların hayatlarında yarattığı kalıcı değişim ve zaman içinde oluşturmaya devam ettiği pozitif etki.

Programlarımızdan aldığımız geri bildirimler, gerçek ve sürdürülebilir sonuçların ancak toplulukların gerçek ihtiyaçlarına odaklandığımızda ortaya çıktığını gösteriyor. Çevresel sürdürülebilirlik girişimlerimizden dezavantajlı topluluklara yönelik destek çalışmalarımıza, eğitim odaklı programlarımızdan diğer sosyal etki projelerimize kadar amacımız her zaman tek bir projenin süresinin çok ötesine geçen bir değer yaratmak oldu.

Bu yaklaşım özellikle kadınları ve gençleri güçlendirmeye yönelik programlarımızda açıkça görülüyor. Katılımcıların yeni beceriler kazandığını, özgüvenlerini geliştirdiğini, kendi potansiyellerini keşfettiğini ve öğrendiklerini kişisel ve profesyonel hayatlarına taşıdığını görmek bizim için son derece değerli. Hatta bazı katılımcıların kendi işlerini kurarak sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturduğuna tanık olduk. Bu da ulaşmayı hedeflediğimiz uzun vadeli etkinin en somut göstergelerinden biri.

Felsefemiz her zaman kısa vadeli yardımın ötesine geçmek ve bireyleri kendi geleceklerini özgüvenle inşa edebilecek şekilde güçlendirmek oldu. Eğitimler, farkındalık, girişimcilik ve fırsat eşitliğine odaklanan girişimlerin yalnızca bireyler için değil, içinde yaşadıkları topluluklar için de kalıcı faydalar yarattığına inanıyoruz.

Bu nedenle hayata geçirdiğimiz her projeyi uzun vadeli sürdürülebilirliği gözeterek tasarlıyoruz. Nihayetinde hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz toplulukları onlarla buluştuğumuzdan daha güçlü bir noktada bırakmak. Başarıyı ölçtüğümüz standart da bu; inşa etmek istediğimiz kalıcı miras da.

QNET Türkiye ve Orta Asya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik ise Türkiye'de büyüme hamlelerinin devam edeceğini aktararak şunları söyledi:

QNET Türkiye 2026 yılını nasıl geçirdi? 2027 yılı öngörüleri nelerdir?

2026 yılı, küresel ekonomik dalgalanmalara ve bölgesel istikrarı da etkileyen çatışmalara rağmen öngörülebilir başladı. Bu sene de QNET Türkiye için işimize ve sürdürülebilir büyümemize odaklanacağımız güçlü bir yıl olacak. Zorlu piyasa koşullarına rağmen yılı yaklaşık yüzde 10 büyüme hedefiyle kapatma yaklaşımımız, Türkiye’ye olan güvenimizin bir göstergesi. Türkiye, genç nüfusu ve girişimcilik potansiyeliyle bizim için stratejik bir pazar. Özellikle teknolojinin iş yapış biçimlerini dönüştürmesi, doğrudan satış sektörünü de son dönemde olumlu etkiliyor. 2027 yılına da baktığımızda üç ana eksen görüyoruz: Dijitalleşmenin hızlanmasıyla sosyal medya ve içerik bazlı satış modelleri daha da güçlenecek. Yeni nesil girişimcilik esnek ve düşük maliyetli iş modelleri daha fazla tercih edilecek. Topluluk bazlı büyümeyle bireysel satıştan çok, network ve topluluk gücü öne çıkacak. Bu öngörülerimiz ve planlarımızla Türkiye’yi sadece bir pazar değil, aynı zamanda bölgesel büyüme merkezi olarak konumlandırmayı da sürdüreceğiz.

Türkiye’de en çok hangi ürünlerinize talep var?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek talep gören, yalnızca QNET üzerinden satışa sunulan ürünlerimiz bulunuyor.

Bernhard H. Mayer saatlerimiz, HomePure Nova Pi-Plus Su Arıtma ürünümüz hep ilk sırada yer alıyor. Bu sıralamayı kişisel bakım kategorisi takip ediyor.

Genç ve yeni üyeleri QNET’e çekmek için neler yapıyorsunuz?

Bugün doğrudan satış modeli tamamen dönüşmüş durumda. Artık klasik satış yöntemlerinden çok, dijital girişimcilik modeli öne çıkıyor. Gençler hem zamandan bağımsız çalışmak istiyorlar, hem de dijitalin tam içinde olmak. QNET Türkiye olarak biz de gençlerin girişimciliğe yönelmesini destekliyoruz. Gençlere satıştan önce iletişim, liderlik ve kişisel marka yönetimi öğretiyoruz. Değer odaklı yaklaşıyoruz. Z kuşağı için anlam, sürdürülebilirlik ve etik iş modeli kritik. Bununla birlikte QNET faaliyet gösterdiği ülkelerde topluma ve o ülkedeki gençlere mutlaka fayda üretecek projeler gerçekleştirir. Türkiye'de de kadınlar ve gençler için girişimciliği desteklemek için finansal okuryazarlık eğitimleri veriyoruz. Eşitlik, çevre duyarlılığı ve amaç odaklı çalışmayı önemsiyoruz. Biz de iş modelimizi bu değerlerin üzerine inşa ediyoruz.

Doğrudan satış sektörünün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle güven, şeffaflık ve etik iş yapış biçimlerinin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde, sektörün sürdürülebilir büyümesi için hangi unsurlar kritik rol oynayacak?

Doğrudan satış sektörünün geleceğini belirleyen en temel unsurun güven olduğunu düşünüyorum. Güvenin olmadığı bir yapıda sürdürülebilir büyümeden söz etmek mümkün değil. Bu nedenle sektörün, kısa vadeli sonuçlardan ziyade uzun vadeli ilişki yönetimine odaklanması gerektiği bir dönemden geçiyoruz.

Güvenin kalıcı olabilmesi için şeffaflık ve etik iş yapış biçimleri artık vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Tüketicinin ne satın aldığını, hangi koşullarda kazanç elde edildiğini ve sürecin nasıl işlediğini net bir şekilde anlayabilmesi gerekiyor. Bu açıklık sağlandığında hem sektörün itibarı güçlenir hem de iş modeli daha sağlıklı bir zemine oturur.

Sürdürülebilir büyüme açısından bir diğer kritik unsur eğitim ve standartlaşmadır. Distribütörlerin doğru bilgilendirilmesi, aynı dili konuşması ve aynı etik çerçevede hareket etmesi, doğrudan satışın algısını doğrudan belirler. Bu nedenle kurumsal eğitim yapıları ve denetim mekanizmaları giderek daha önemli hale geliyor.

Tüketici beklentileri hızla değişiyor bu durum sizi nasıl etkiliyor?

Tüketici beklentilerinin hızla değişmesi bizim için doğrudan sahaya yansıyan bir gerçeklik. Artık insanlar sadece ürünün kendisine değil, o ürüne nasıl ulaştıklarına, hangi bilgiyle karşılaştıklarına ve süreç boyunca ne kadar açık bir iletişim kurulduğuna da bakıyor. Bu da doğal olarak iş yapış şeklimizi sürekli gözden geçirmemizi gerektiriyor.

Biz bu değişimi bir zorluktan çok bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Çünkü daha bilinçli bir tüketici profili, bizi de daha net, daha şeffaf ve daha tutarlı olmaya zorluyor. Özellikle ürün bilgilendirmesi, distribütör iletişimi ve beklenti yönetimi konularında standartları sürekli yukarı taşımak durumundayız.

Bugün geldiğimiz noktada tüketicinin en çok değer verdiği şey güvenilir bilgiye hızlı ve doğru şekilde ulaşabilmek. Bu nedenle iletişim dilimizi sadeleştirmek, yanlış anlaşılmaya açık alanları ortadan kaldırmak ve her temas noktasında aynı kaliteyi sunmak bizim için öncelik haline geldi.

Girişimcilerin en fazla hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsunuz? QNET, bireylerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak ve uzun vadeli başarılarını desteklemek için hangi adımları atıyor?

Günümüzde girişimcilerin en fazla zorlandığı konuların başında, sahip oldukları fikirleri hayata geçirerek sürdürülebilir ve uygulanabilir bir iş modeline dönüştürme süreci geliyor.

Pek çok girişim güçlü bir motivasyonla başlasa da finansal planlama, doğru ölçekleme stratejisi ve pazara erişim gibi konularda desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunun yanında dijitalleşme, marka konumlandırma ve doğru hedef kitleye ulaşma da giderek daha belirleyici hale gelmiş durumda.

Bir diğer kritik alan ise deneyim eksikliğinin beraberinde getirdiği rehberlik ihtiyacı. Girişimcilik, yalnızca teknik bilgiye sahip olmayı değil, aynı zamanda doğru kararları doğru zamanda alabilmeyi gerektiren bir süreç. Bu noktada mentorluk, eğitimler ile ekosistem desteği, girişimcilerin gelişim yolculuğunda önemli bir fark yaratıyor.

QNET olarak biz de girişimciliği yalnızca bir iş kurma süreci değil, aynı zamanda bir gelişim yolculuğu olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda bireylerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir yapı sunmayı önemsiyoruz. Eğitim programları, kişisel gelişim odaklı içerikler ve sürekli öğrenmeyi destekleyen sistemlerle girişimcilerin hem bilgi hem de bakış açısı açısından güçlenmesini hedefliyoruz.

İş modelimizin temelinde yer alan doğrudan satış yapısı, girişimcilere kendi işlerini kurma ve yönetme deneyimi sunarken, aynı zamanda onları güçlü bir girişimcilik ekosisteminin parçası haline getiriyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimler, saha deneyimi ve mentorluk desteğiyle bu ekosistem, girişimcilerin yalnızca bugün için değil, uzun vadede sürdürülebilir başarı elde edebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi, deneyim ve rehberliği sağlıyor.

Şirket olarak yürüttüğünüz projelerin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu projelerin uzun vadeli etkisi sizce ne yönde gelişiyor?

Şirket olarak bugüne kadar hem Türkiye’de hem de global ölçekte birçok sosyal sorumluluk ve etki odaklı proje hayata geçirdik. Bu projelerin sonuçlarını değerlendirirken yalnızca ulaşılan kişi sayısına değil, oluşturulan farkındalığın kalıcılığına ve toplumsal karşılığına odaklanıyoruz.

Türkiye özelinde son üç yıldır farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte FinGreen programı altında finansal okuryazarlık eğitimleri yürütüyoruz. Son 2 yıldır da programımızı TOÇEV aracılığı ile hayata geçiriyoruz. FinGreen ile Türkiye’de bugüne kadar toplamda 600ü aşkın genç ve kadına ulaştık. Özellikle gençler ve esnek çalışma modellerine daha açık olan kadınlar için bu programların ekonomik hayata daha bilinçli katılım açısından önemli bir katkı sunduğunu görüyoruz.

Bunun yanı sıra QNET’in global ölçekte yürüttüğü sürdürülebilirlik odaklı projeler de aynı yaklaşımın bir parçası. Çevresel farkındalık ve sorumlu tüketim bilincini artırmayı hedefleyen projeler, bireylerin günlük yaşam pratiklerine doğrudan etki eden bir perspektif sunuyor.

Genel olarak bu projelerin uzun vadeli etkisini, bireylerin karar alma süreçlerinde daha bilinçli hale gelmesi, finansal farkındalığın artması ve girişimcilik kapasitesinin güçlenmesi üzerinden değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alanlardaki yatırımlarımızı artırarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.