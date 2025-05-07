QNET Türkiye/Cem Geyik: 2025 yılını da büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz

Doğrudan satış sektörünün önde gelen Asyalı oyuncularından QNET, 2025 yılına ilişkin büyüme hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik, dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, teknolojinin iş yapış biçimlerini dönüştürmesiyle birlikte sektörlerinin de olumlu yönde etkilendiğini belirtti. Türkiye’ye olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Geyik, “Zorlu koşullara rağmen 2025’i yüzde 10 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Gençlerin sektöre olan ilgisi, geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor” dedi. QNET, dünya çapında 25’ten fazla ülkedeki faaliyetleriyle dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirdiği büyük organizasyonla da adından söz ettirdi.

"2025'te yüzde 10 büyüme hedefliyoruz"

Doğrudan satış sektörünün Asyalı oyuncusu QNET, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalara rağmen bu yıldan umutlu. QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik; Türkiye, bulunduğu zorlu coğrafyaya rağmen dengeleri koruyarak büyüme hedeflerini sürdürmeye çalışıyor. Bütün zorlu koşullar içinde teknolojinin hayatımızın pek çok alanına nüfuz etmesi ve iş yapış şekillerini dönüştürmesi, ekonomik gelişmeler kadar sektörümüzüde doğrudan ve olumlu yönde etkiliyor. QNET olarak 2025 yılını yüzde 10 büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Gençlerin sektörümüzü ilgi göstermesi de sektörün geleceğine olan inancımızı arttıyor” dedi.

QNET, Asyalı bir doğrudan satış şirketi olarak dünya çapında 25’ten fazla ülkede ofisleriyle faaliyet gösteriyor. Yaşam tarzı ve sağlık odaklı ürünler sunarak müşterilerine hizmet veren QNET, kendi alanında rekabeti olmayan ve sadece kendi satış kanalına sahip ürünleri dünyada temsil ediyor. Lüks saat markası BHM, iyi ve kaliteli yaşamı yansıtan HomePure Nova, Viva, Rayn su filtreleme cihazları, HomePureZayn hava temizleme cihazları, QVI Breaks seyahat paketlerimi, qLearn eğitim paketi ve PhysioRadiance cilt bakım ürünlerini kendi kanalından satışa sunuyor.

"QNET’in büyük organizasyonları arasında yer alan VCON’u Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdik"

Cem Geyik, QNET’in Türkiye’ye güveninin tam olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“QNET olarak farklı coğrafyalarda faaliyet gösteriyoruz. Bağımsız distribütörlerle iş birliklerini geliştirmek, 2025 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için QNET’in büyük organizasyonları arasında yer alan VCON’u ilk kez ülkemizde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. 2000 kişiye yakın bir katılımla 25 farklı ülkeden gelen QNET bağımsız distribütörlerini İstanbul’da ağırladık. Daha büyük organizasyonlar yapmayı da hedefliyoruz” dedi.