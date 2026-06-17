QNET’te üst düzey atamalar

Asya’nın önde gelen doğrudan satış şirketlerinden QNET, küresel büyüme stratejisini güçlendirmek amacıyla üst yönetim kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket; Mattias Mildenborn’u CEO (Chief Executive Officer), Ben Bredenkamp’i Group CIO (Grup Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Yönetici), Elena Khoo’yu CMO (Pazarlamadan Sorumlu Yönetici) görevlerine atadı.

Gerçekleştirilen atamalarla birlikte QNET; teknoloji, pazarlama, iletişim ve operasyon alanlarında uluslararası deneyime sahip lider isimlerle küresel büyümesini hızlandırmayı hedeliyor.

Mattias Mildenborn kimdir?

Ocak 2026 itibarıyla QNET’in CEO’luk görevini üstlenen Mattias Mildenborn, FMCG ve doğrudan satış sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip bulunuyor. Kariyeri boyunca Monat, The Juice Plus+ Company ve Oriflame gibi global şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Mildenborn; yüksek performanslı organizasyonlar oluşturma, yeni pazar genişlemeleri ve büyüme stratejileri konularındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Mildenborn’un kariyerindeki önemli başarılar arasında Monat’ın Avrupa’daki büyümesine liderlik etmesi, The Juice Plus+ Company’de EMEA bölgesindeki gelirleri yüzde 50 artırması ve Oriflame’de zorlu pazarlarda dönüşüm sağlayarak bölgenin en hızlı büyüyen operasyonlarından birini oluşturması yer alıyor. Malezya merkezli görev yapacak olan Mildenborn, QNET’in iş süreçleri ve operasyonlarından sorumlu olacak.

Ben Bredenkamp kimdir?

QNET’in yeni Group Chief Information Officer (Grup Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Yönetici) görevine getirilen Ben Bredenkamp, hızlı tüketim ürünleri, otomotiv, finansal hizmetler ve doğrudan satış sektörlerinde 28 yıllık deneyime sahip. Kariyeri boyunca Mercedes-Benz ve Herbalife gibi global şirketlerde ülke, bölgesel ve küresel ölçekte çeşitli görevlerde bulunan Bredenkamp; dijital dönüşüm, ERP, CRM ve e-ticaret projelerinde bulunmuştur.

Yüksek lisans eğitimini Pretoria Üniversitesi’nde Endüstriyel Sosyoloji alanında tamamlayan Bredenkamp’in; SAP ERP, yapay zeka ve ürün mühendisliği konularındaki deneyiminin, QI Group’un dijital dönüşüm ve verimlilik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Elena Khoo kimdir?

QNET’in yeni Chief Marketing Officer (Pazarlamadan Sorumlu Yönetici) görevine atanan Elena Khoo, FMCG, prestij kozmetik ve doğrudan satış sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip bulunuyor. Kariyeri boyunca L’Oréal, LVMH, Shiseido ve Tupperware Brands gibi dünya çapında tanınan markalarda liderlik pozisyonlarında görev alan Khoo, Monash University Malaysia mezunudur.

İş Hukuku ve Vergilendirme, Uluslararası İşletme ve E-Ticaret alanlarında üç ana dal diplomasına sahip olan isim, profesyonel kariyerinde L’Oréal Forecast Accuracy Award ve Shiseido President’s Award 2023 gibi ödüller kazanmıştır. Khoo, özellikle NARS Hindistan lansmanı ve Drunk Elephant’ın APAC büyüme sürecindeki başarılarıyla öne çıkıyor.