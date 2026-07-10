Quantum Helium Sagebrush sahasından 316 bin dolar petrol geliri elde etti

Enerji sektöründe helyum arama projeleriyle tanınan şirket, Colorado eyaletindeki Sagebrush sahasında yürüttüğü çalışmalardan önemli bir finansal kaynak yarattı. Yılın ilk çeyreğinde 108 bin 288 dolar brüt gelir elde eden firma, ikinci çeyrekte bu rakamı 207 bin 975 dolara ulaştırdı. Böylece ilk altı aylık toplam brüt hasılat 316 bin dolar sınırını aştı. Gelirlerdeki bu hızlı yükselişte, ilk çeyrekte varil başına ortalama 57,44 dolar olan petrol fiyatının ikinci çeyrekte 78,29 dolara çıkması belirleyici oldu.

Sagebrush-1 kuyusundaki üretim testleri ivme kattı

Şirketin ikinci çeyrekteki finansal performansının güçlenmesinde sadece küresel fiyat artışları değil, operasyonel başarılar da etkili oldu. Sagebrush-1 kuyusunda gerçekleştirilen genişletilmiş üretim testlerinden sağlanan ek petrol satışları bilançoyu doğrudan destekledi. Leadville Formasyonu'nda yürütülen bu testler, sahadaki ticari petrol potansiyelini teyit ederken aynı zamanda endüstriyel açıdan kritik öneme sahip helyum gazının varlığını da kesinleştirdi. Sahadan elde edilen düzenli nakit akışının, bölgedeki helyum geliştirme faaliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor.

Helyum odaklı büyüme stratejisi sürüyor

Şirket yönetiminden yapılan değerlendirmelerde, petrol üretiminden elde edilen sonuçların sahadaki ekonomik değeri açıkça kanıtladığı vurgulandı. Ana stratejinin yüksek katma değerli helyum rezervlerini ekonomiye kazandırmak olduğu, ancak test aşamasında ortaya çıkan nakit akışının ve yeni üretim hattının operasyonel esnekliği artırdığı ifade edildi. Firmanın bölgedeki projelerinde doğrulanmış toplam helyum kaynağı 1 milyar kübik fitin üzerinde bulunuyor. Paylaşılan gelir rakamlarının, taşıma ve işletme maliyetleri düşülmeden önceki brüt seviyeyi yansıttığı bildirildi.