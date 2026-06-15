Quantum yıllık finansal raporunu erteledi: Bilanço işlemlerini gerekçe gösterdi

Şirketin mali takvimine göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulması gereken tablolar, bilançoda yürütülen teknik sermaye operasyonları nedeniyle ileri bir tarihe ötelendi. Quantum yönetimi tarafından iletilen resmi yazıda, finansal tabloların netleşmesi ve denetim firmasının incelemelerini eksiksiz tamamlaması için bu ek süreye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Alınan bu kararla birlikte şirket, finansal raporlama süreçlerindeki şeffaflığı ve yasal uyumluluğu tam olarak sağlamayı hedefliyor.

Geçmiş dönem verilerinde usulsüzlük bulunmuyor

Piyasalarda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yapılan açıklamalarda, bu gecikmenin geçmişe dönük herhangi bir muhasebe hatası veya finansal düzeltme ihtiyacından kaynaklanmadığı özellikle vurgulandı. Sürecin tamamen mevcut borç yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılmasına odaklanan teknik bir operasyon olduğu ve şirketin günlük ticari faaliyetlerinin bu durumdan etkilenmeden kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

Yeni hedef tarih 29 Haziran olarak belirlendi

Finans ekibinin ve bağımsız denetçilerin çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde Quantum, geciken raporu en geç 29 Haziran tarihine kadar tamamlayarak yasal mercilere teslim etmeyi planlıyor. Bu ek sürenin ardından yayınlanacak bilançoda, borç yapılandırma adımlarının şirketin uzun vadeli nakit akışına ve operasyonel karlılığına olan net etkileri takip edilecek.