Quick Finans'tan 700 milyon liralık tahvil ihracı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın 11 Aralık 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yaptığı 900 milyon lira tutarındaki yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı talebi, kurulun 6 Şubat 2025 tarih 7/237 sayılı toplantısında uygun bulunarak 2025/7 sayılı bülteninde yayınlanmıştı. Böylece, borçlanma aracı ihraç tavanı 2,79 milyar liraya yükseltilen şirket, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği 8 tertip ihraçla toplam 3,55 milyar lira ihraç büyüklüğüne ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "İçerisinde yer aldığımız Maher Holding'in finansal gücü ve bilançomuzun ulaştığı güçlü seviye ile yükselen finansal piyasalara erişim yeteneğimiz, şirketimize karşı oluşan güçlü yönelim ve talebin karşılanmasında istikrar ve sürekliliği sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi vizyonuna sahip olduklarına işaret eden Karadağ, "Krediyle sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve yaratıcı finansman çözümleri formatında geniş yelpazede sunulması misyonumuz yanında finansman şirketleri sektörünün 'Finansal Kapsayıcılık' ve 'Finansal Çeşitlilik' ilkelerine katkıda bulunma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Faaliyetlerini başlattığı 2 yılı içerisinde, ülkemizin önde gelen marka, distribütör, bayi ve ikinci el ihale platformları işbirliklerinden oluşan yaygın satış ağı ve yükselen pazar payına sahip olan Quick Finans, finansal piyasalardan sağladığı kaynaklarını öncelikle finansmana ulaşımda güçlük çeken sektörlere ve başta KOBİ ve esnaflarımıza sunmaktadır. Bu hedefimiz çerçevesinde mevcut kredi portföyümüzün yüzde 90’ını KOBİ ve esnafa kullandırdığımız krediler oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.