Quick Sigorta'nın kredi notu yükseldi

JCR Avrasya Rating'in Quick Sigorta'nın kısa vadeli ulusal kredi notunu J2'den J1'e revize etti ve görünümü "stabil" olarak belirlediği duyuruldu. Açıklamada JCR Avrasya Rating'in değerlendirmesi ile ilgili görüşleri yer alan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, notun yukarı yönlü revizesinde, prim üretimindeki artış ile pazar payındaki yükselişin ve 2023 mali yılının ilk yarısı itibarıyla teknik karlılığı etkileyen bileşik rasyonun sektör ortalamasının altında olmasının etkin rol oynadığını bildirdi.

Yaşar, not değerlendirmesinde, Quick Sigorta'nın iç kaynaklarla desteklenen güçlü sermaye yapısına sahip olduğu, toplanan primlerin yatırıma yönlendirilmesi yoluyla risklerin çeşitlendirildiği ve mali yapının güçlendirildiği tespitlerinin yer aldığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Rating bilgilendirme formunda, Quick Sigorta'nın, riski uluslararası kabul görmüş reasürörlere devretme kabiliyetine, Maher Holding'in hissedar olarak varlığına ve grup içinde yarattığı sinerjiye vurgu yapılıyor. JCR Avrasya Rating, birçok alt başlığı dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda Quick Sigorta'nın, uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu 'BBB- (tr)' seviyesinden 'A- (tr)' seviyesine revize etti. Kredi derecelendirme notumuzdaki bu revizyon, daha da rekabetçi hale gelen sigorta sektöründeki istikrarlı konumumuzu ve toplanan primlerin yatırıma yönlendirilmesiyle mali yapının güçlendirildiğini teyit ediyor."