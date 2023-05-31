Radisson Otel Grubu, ‘Ödüllere Hemen Ulaş’ kampanyasını duyurdu

Radisson Otel Grubu’nun yeni sadakat kampanyası ‘Ödüllere Hemen Ulaş’, müşterilerin geleneksel sadakat programlarında karşılaştıkları zorluklara çözüm getiriyor. Verilere göre, üyelerin üçte ikisi geleneksel sadakat programlarının vaat ettiklerini yerine getirmediğine inandığını ve misafirlerin yalnızca yüzde 22'si sadakat programı tekliflerinin ihtiyaçlarına uygun olduğuna inandığını belirtiyor.

Ayrıca yanıt verenlerin yüzde 78'i puan biriktirmek yerine avantajlara anında erişmeyi tercih ediyor. ‘Ödüllere Hemen Ulaş’ kampanyası, birçok müşterinin geleneksel sadakat programlarında karşılaştığı zorlukları gösteren ve yeni Radisson Rewards programını daha ödüllendirici kılan özellikleri vurgulayan, kendi kişisel deneyimlerinden de çok iyi bildikleri durumları tasvir ediyor. Kampanya, sadakat programının ücretsiz konaklama, fiyat garantisi, bir sonraki statü seviyesine hızlı geçiş ve ücretsiz oda sınıfı yükseltmeleri gibi özel avantajlar konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Yaratıcı kampanya, Radisson Rewards'ın geleneksel ve standart sadakat programı yaklaşımından farklı olarak, programın sadakat üyelerine avantajlarını kullanmaları için nasıl yeni bir yaklaşım sunduğunu vurguladığı ve müşterilerin kendi deneyimleriyle ilişkilendirebileceği bir üslupla geliştirildi. Kampanya, geleneksel sadakat programlarıyla farklı zorluklar yaşayan ve bu sorunları daha sonra Radisson Rewards üyesi olarak çözülen dört karakter içeriyor.