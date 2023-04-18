Rafyap ve Rafso LogiMAT’a katılacak

Avrupa'nın en büyük intralojistik fuarı LogiMAT, 2003’ten beri uluslararası dağıtım, malzeme ve bilgi akışı ticaret fuarı olarak yılda bir kez Almanya’nın en önemli ticaret şehri olan Stuttgart'ta düzenleniyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rafso Raf ve Rafyap Dizayn Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Polat, yeni standartlar belirlemek, kapsamlı pazar analizi yapmak ve yetkin bilgi sunumu için LogiMAT’a katıldıklarını ifade etti. Hem şirket olarak hem de Türk markaları olarak, artık etki alanlarının bölgeyi aştığını ve küreselde önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ramazan Polat, “Fuarlara katılarak etki alanımızı daha da genişletmek istiyoruz. Fuarlar sayesinde güncelliğimizi koruyor ve ulaştığımız seviyeyi tüm dünyaya gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Rafso ve Rafyap, Salon 3’te yer alan 3A 80 numaralı standında ağır yük rafları, mezanin katlı raflar, hafif yük rafları, drive-in ve mekik raf sistemlerini sergileyecek. Uluslararası Lojistik Çözümleri ve Süreç Yönetimi Ticaret Fuarı LogiMAT 2023, 25-27 Nisan günleri arasında yapılacak.