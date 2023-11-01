Rahmi Koç’un yeni favorisi Boggi Milano!

YENER KARADENİZ

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un 2013’te Türkiye’ye getirdiği Brooks Brothers ile yollarını ayırmasının ardından başlattığı yeni marka arayışının sonlandığı belirtiliyor.

Sektörde konuşulanlara göre Rahmi Koç'un önümüzdeki dönemde Türkiye’ye bu kez İtalyan bir erkek giyim markasını getireceği, bu markanın da Boggi Milano olduğu belirtiliyor.

Paolo Boggi tarafından kurulan ve 1939’da ilk mağazasını Monza’da açan Boggi, orta-yüksek ürün yelpazesinde erkek giyim ve aksesuarlarında uzmanlaşan bir marka olarak öne çıkıyor. Hali hazırda Boggi Milano’nun 39 ülkede 200’e yakın mağazası bulunuyor.

Lüks segmette konumlanan markada fiyatlar yeni sezon ürünlerde bin TL seviyesinden başlayıp 50 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor. Peki Brooks Brothers ile Rahmi Koç’un yolları neden ayrılmıştı. 1818'de kurulan Brooks Brothers, takım elbiseleri, gösterişli kıyafetleri ve Abraham Lincoln, John F. Kennedy ve Barack Obama'nın da aralarında bulunduğu 40 ABD başkanını giydirmesiyle tanınan, ABD'nin sürekli faaliyet gösteren en eski giyim markasıydı. Ancak marka salgın ile birlikte ciddi bir finansal sıkıntıya girdi ve 2020’de iflasını istedi.

Lisans şirketi Authentic Brands Group ve alışveriş merkezi sahibi Simon Property Group tarafından desteklenen bir girişim, iflas eden Brooks Brothers'ı 325 milyon dolara satın aldı. Sonrasında markanın stratejisi de değişti. Taraflar arasında Türkiye pazarının geleceği ve marka stratejisi konusunda oluşan fikir ayrılığı nedeni ile Brooks Brothers, yeni partneri olarak Altınyıldız Giyim'le anlaştı.

Hali hazırda Brooks Brothers, Türkiye operasyonlarında yoluna Cem Boyner'in sahibi olduğu Altınyıldız ile devam ediyor. Bu birlikteliğin ilk mağazası Kadıköy Cadde’de açıldı. Geride kalan dönemde hızlı bir mağazalaşma sürecine giren marka, hali hazırda 7 şehirde 19 mağazaya ulaştı. Bu mağazaların 12 tanesi İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Markanın üretimi ise yine Altınyıldız ortaklığı olan RAN Grup tarafından yapılıyor. Yani Brooks Brothers artık ABD’de değil Türkiye’de tasarlanıyor ve üretiliyor.

Rahmi Koç ise şu anda eski girişimlerinden biri olan Edwards ile perakende yolculuğuna devam ediyor. 1994’te hizmete başlayan ve ilk mağazası Akmerkez’de açılan Edwards’da Replay, Port Royale, R&R Kundura, Un Pocco, Otrera, One Bull markalarının kadın ve erkek ürünleri yer alıyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre markanın İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da 7 adet mağazası bulunuyor.