Raiffeisen, BBVA’nın Romanya’daki Garanti birimini almaya yaklaştı

Raiffeisen Bank International AG, İspanyol bankası BBVA'nın Romanya'daki Garanti birimini satın almak için anlaşmaya yaklaştı. Konuya yakın kaynaklar, Avusturyalı bankanın Garanti için defter değerinin yaklaşık 1,2 katı ödemeyi teklif ettiğini belirtti.

Bloomberg ‘in aktardığı habere göre, bu teklif geçen yılın bilanço verileri temel alındığında yaklaşık 550 milyon euro (640 milyon dolar) tutarında bir fiyat etiketine işaret ediyor. Görüşmelerin ilerlemiş durumda olduğu ancak yine de gecikmeler yaşanabileceği veya anlaşmanın sonuçlanamayabileceği belirtildi. BBVA ve Raiffeisen temsilcileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Satın almanın gerçekleşmesi halinde Raiffeisen, toplam varlıklar açısından Romanya'nın en büyük üçüncü bankası konumuna yükselecek. Banka şu anda Romanya pazarında yüzde 9,31 payla altıncı sırada yer alırken, Garanti'nin satın alınmasıyla bu oran yüzde 11'in üzerine çıkacak.

Raiffeisen CEO'su Johann Strobl, ocak ayında yaptığı açıklamada bankanın satın almalar için ek sermayeye sahip olduğunu ve Romanya'daki olası işlemlere ilgi duyduklarını belirtmişti. Romanya bankacılık piyasası, son yıllarda Banca Transilvania, UniCredit ve Intesa Sanpaolo'nun çeşitli satın almalarla büyüdüğü hareketli bir dönem geçiriyor.