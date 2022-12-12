Ral Enerji, 200 milyon dolara elektrik depolama tesisi kuracak



Ral Yatırım Holding’in bağlı ortaklığı Ral Enerji, elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.

Konuya ilişkin holdingden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açılamada, “Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı RAL Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 134 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali (RES) ve bu santrallere bütünleşik 134 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur. Yatırımın tutarı yaklaşık 200.000.000,00 USD (İkiyüz milyon Amerikan Doları) olarak öngörülmektedir.” denildi.