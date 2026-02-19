Ramazan'da gıdanın değerini korumak “doğru lojistik” ile mümkün

Türkiye Atık Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yayımlanan “2025 Atık Raporu”, gıda israfının küresel ölçekte ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Rapora göre, dünya genelinde üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri kayboluyor ya da israf ediliyor. Bu kayıp, küresel ekonomiye yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar (yaklaşık 40 trilyon TL) maliyet yaratıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) 2025 Küresel Görünüm Raporu ise sorunun sosyal etkilerine dikkat çekiyor. Rapora göre; 2024 yılında 74 ülkede 343 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadı. Geçen yıla göre bu oran yüzde 10 seviyelerinde artmış durumda. Bu kötü gidiş küresel ölçekte gıda krizinin derinleştiğini ortaya koymaktadır.

Sofraya ulaşmadan kaybolan milyonlarca ton gıda

TİSVA verileri, Türkiye’de de tablonun endişe verici olduğunu ortaya koyuyor. Ülkede toplam gıda israfı 23 milyon ton seviyelerine ulaşırken, kişi başına yıllık ortalama 102 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Özellikle meyve ve sebze grubunda, üretimin yaklaşık %35’i sofraya ulaşmadan kaybediliyor. Ramazan döneminde artan tüketimle birlikte gıda kayıplarının daha da büyüme riski ortaya çıkıyor. Gıda israfı; ağırlıklı olarak evlerde, hizmet sektöründe, perakende satış noktalarında ve dağıtım zincirlerinde meydana geliyor. Tedarik zincirindeki planlama eksiklikleri, hasat sonrası süreçlerde yaşanan kayıplar, yetersiz depolama koşulları ve lojistik aksaklıklar, israfın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Soğuk zincir, gıda israfına karşı en güçlü savunma hattı

Ramazan gibi taleplerin arttığı yoğun dönemlerde soğuk zincir lojistiğinin kesintisiz ve kontrollü şekilde yönetilmesi ayrı bir önem taşıyor. Tarım ve gıda ürünlerinin belirli sıcaklık ve nem koşullarında depolanması ve taşınması, ürünlerin hem raf ömrünü uzatıyor hem de kalite ve besin değerini koruyor. Soğuk zincirin herhangi bir aşamada kırılması ise ürün kayıplarını kaçınılmaz hale getiriyor. Teknoloji destekli izlenebilir lojistik çözümleri sayesinde, ürünlerin tarladan sofraya kadar olan yolculuğu anlık olarak takip edilebiliyor. Böylece olası risklere zamanında müdahale edilerek hem gıda güvenliği sağlanıyor hem de israfın önüne geçiliyor.

Akca Lojistik’ten Ramazan dönemine özel uçtan uca lojistik yaklaşımı

Akca Lojistik Ramazan dönemine, güçlü altyapısı ve operasyon tecrübesiyle hazırlıklı giriyor. Gıda ürünlerinin depolama, taşıma ve dağıtım süreçlerinde soğuk zincir yönetimi sunan Akca Lojistik, operasyonun her aşamasında kaliteyi güvence altına alıyor ve gıda kayıplarının önüne geçiyor. Gelişmiş dijital altyapısı, sıcaklık kontrollü depolama ve taşıma çözümleri ile Akca Lojistik, özellikle raf ömrü sınırlı ürünlerde gıda güvenliğini ve kaliteyi önceliklendiriyor. Ramazan döneminde artan hareketlilikte de aynı disiplinle çalışarak hem ekonomik kayıpların hem de israfın önüne geçiyor. Gıda israfının çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin daha görünür hale geldiği bu dönemde, doğru lojistik planlama ve güçlü soğuk zincir altyapısı sürdürülebilir bir gıda sistemi için vazgeçilmez bir rol üstleniyor. Akca Lojistik, Ramazan döneminde de gıdanın değerini koruyan lojistik çözümleriyle sektöre katkı sunmaya devam ediyor.

“Taze gıdaya olan talebin artması, tedarik zincirinde yoğunluğu beraberinde getiriyor”

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, Ramazan öncesi ve Ramazan döneminde artan operasyonel yoğunluğa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Ramazan öncesi ve Ramazan süresince özellikle gıda, perakende ve hızlı dağıtım sektörlerinde ciddi bir kampanya ve talep artışı yaşanıyor. Taze gıdaya olan talebin artması ve online sipariş hacimlerindeki artış, tedarik zincirinde yoğunluğu beraberinde getiriyor. Bu tür yoğun dönemlerde lojistik süreçlerin doğru planlanması büyük önem taşıyor. Lojistik süreçler etkin şekilde yönetilmediğinde teslimat gecikmeleri ve özellikle taze gıdada bozulma riski ortaya çıkabiliyor bu da hem israfa hem de stok–talep dengesizliğine yol açıyor. Biz, bu riskleri öngören ve süreci bütüncül şekilde ele alan bir lojistik anlayışıyla hareket ediyoruz iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyoruz. Akca Lojistik olarak operasyonlarımızın önemli bir bölümünde gıda ve perakende sektörüne hizmet veriyoruz. Lojistik süreçleri uçtan uca yönetiyor, bu yoğun dönemlerde iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve doğru şekilde yanıt vermeye odaklanıyoruz."