Ramazan’da online market alışverişine ilgi artıyor

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar ve sahur hazırlıkları hız kazanırken, değişen alışveriş alışkanlıkları online market uygulamalarına olan ilgiye de yansıyor. Ramazan’da özellikle temel gıda kategorisinde online market alışverişinin payı yükseliyor. E-Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) verilerine göre geçtiğimiz yıl Ramazan döneminde e-ticarette işlem hacmi yaklaşık yüzde 20 artarken, sepet tutarları yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Artan talep, tüketicilerin hız, pratiklik ve kolay erişim beklentisinin Ramazan ayında daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor.

Ramazan’da hazır çorba tüketimi arttı

Hızlı market teslimatının öncüsü Getir, geçtiğimiz yılın Ramazan dönemine ilişkin alışveriş verilerini paylaştı. Getir ve GetirBüyük üzerinden verilen siparişlerde Ramazan dışı döneme kıyasla hazır çorba ürünlerine olan talep yüzde 90 arttı. İkinci sırada yüzde 34 ile kırmızı et, üçüncü sırada ise yüzde 12 artışla beyaz et ürünleri yer aldı. Getir ve GetirBüyük siparişlerinde en çok tercih edilen kategoriler ise su ve içecek, atıştırmalık ve süt ürünleri oldu.

Hurma siparişleri 6 kat arttı

Getir verilerine göre, GetirBüyük mağazalarında pişip sıcak sıcak evlere ulaşan Ramazan sofralarının baştacı pide, 2025’te de alışveriş sepetlerinin yıldızı olmaya devam etti. İftariyeliklerin vazgeçilmezi pastırma siparişleri 2 katın üzerine çıkarken, hurma siparişleri yaklaşık 6 katına ulaştı. Ramazan döneminde temel gıda tercihlerinde ise baharat yüzde 21, bakliyat ve tereyağı yüzde 15, salça ve un yüzde 10 artış gösterdi. Sipariş saatlerine bakıldığında, GetirBüyük’te yoğunluk iftardan yaklaşık 4 saat önce artarken, Getir’de iftar sonrası 20.00–21.00 saatleri öne çıktı. Geçen yıl Ramazan’ın son haftasında başlayan bayram hazırlıklarında da şekerleme ve çikolata en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı.

“Avantajlı kampanyalarla Ramazan’da değişen tüketim trendlerine yanıt veriyoruz”

Getir Market Genel Müdürü Elif Çar konuyla ilgili şunları söyledi: “Getir ve GetirBüyük verilerimiz, tüketicilerin Ramazan döneminde hız ve pratiklik beklentisinin online market alışverişine ilgiyi her yıl daha da artırdığını gösteriyor. Biz de Getir ekosistemi olarak hız, operasyonel mükemmeliyet ve ürün güvenliğini odağımıza alarak kullanıcılarımıza uçtan uca bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Özellikle taze meyve-sebze kategorisinde üreticiden teslimata kadar tüm süreci titizlikle yönetiyor, pestisit limitlerine uygun ve analizleri yapılmış ürünleri kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Böylece Ramazan’da da sofralara güvenle ulaşan taze ürünler sunuyoruz. Ramazan’a özel oluşturduğumuz ‘Ramazan Sepeti’ alanıyla kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre kendi kolilerini kolayca hazırlayabilmesini sağlarken, dönem boyunca sunduğumuz kampanyalarla iftar ve sahur alışverişlerini daha hesaplı hale getiriyoruz. Bu dönemde de kullanıcılarımızın hem bütçesine hem de beklentilerine en uygun çözümleri sunmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Getir’den Ramazan’a özel kampanyalar

Ramazan ayına özel olarak uygulama içindeki çarkı Ramazan Çarkı’na dönüştüren Getir, kullanıcılarına her gün 1.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor. Ramazan Çarkı’nı mevcut çarktan ayıran en önemli özellik ise ay boyunca her gün “çifte indirim” avantajı sağlaması oluyor. Kullanıcılar her çevirmede iki ayrı indirim kazanabiliyor.

Ramazan boyunca GetirBüyük, hem “Fırsat Bu Fırsat” ve “Kaçmaz Fiyatlar” kampanyalarıyla birçok üründe uygun fiyatlar sunuyor hem de tüm kullanıcılara tanımlanan 500 TL değerinde indirim kuponuyla iftar ve sahur alışverişlerini daha avantajlı hale getiriyor. Ayrıca farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanmış Ramazan Sepetleri de uygun tekliflerle GetirBüyük kullanıcılarını uygulamada bekliyor.