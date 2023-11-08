Rasyotek, 20’ye yakın çözümünü globale taşıyor

Küresel çapta süregelen ekonomik ve politik dalgalanmalar, şirketlerin teknolojik yatırımlarını artırarak insan kaynakları, muhasebe, operasyon gibi birçok konuda çevik bir yapı oluşturmalarını zorunlu kılıyor.

10 yılda farklı alanlarda 20’ye yakın çözüm geliştiren Rasyotek Grup Şirketleri ise yeni yatırımlarıyla ürün ve hizmetlerini uluslararası arenaya taşıyacaklarını duyurdu.

Böylece, globaldeki şirketleri Türkiye’nin inovatif, esnek ve pratik bilişim yetkinlikleriyle buluşturacaklarını belirten şirketler grubu, bütünleşik tasarruf hizmeti yöntemleriyle birçok uygulamayı tek merkezde buluşturacaklarını açıkladı.

“Dünya ekonomisi 2024’te farklı ekonomik dinamiklere sahne olacak”

Teknoloji iş dünyasını dönüştürmeye devam ederken, birçok şirket bilişim hizmetleri sağlayıcıları aracılığıyla işlerini daha verimli yürütebileceği çözümler bulmak için arayışa giriyor. Öyle ki Statista’nın açıkladığı veriler, şirketlerin yaklaşık yüzde 75’inin 2027’ye kadar büyük veri analitiği, e-ticaret, yapay zeka, bulut bilişim gibi teknolojileri benimseyeceğini gösteriyor. Rasyotek Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “Dünya, gelecek yıl ekonomik açıdan farklı gelişmelere sahne olacak. Bu da hem yereldeki hem de globaldeki şirketlerin teknolojik yatırımlarını artırarak çevik ve kârlı bir organizasyona dönüşmeye odaklanmalarını teşvik edecek. Biz de Türkiye'nin ilk bilişim holdingi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, geliştirdiğimiz 20’ye yakın çözümümüzü şirketlerin hizmetine sunacağız.” dedi.

Türk iş dünyasına 50 milyar TL kazandırdı

“Teknolojik insan” mottosuyla 2015’ten bu yana her sektör ve ölçekten bin işletmeye bilişim, sağlık, eğitim, üretim ve e-ticaret alanlarında tek merkezden danışmanlık ve bilişim hizmeti verdiklerini söyleyen Pak, “Rasyotek olarak, geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle yereldeki iş dünyasına tasarruf ve doğrudan kazanç yoluyla 50 milyar TL kazandırdık. Şimdi sırada bu yerli ve milli başarı hikayesini globale taşımak var.” diye konuştu. Pak, 2024 stratejilerine ilişkin ise şunları kaydetti: “Cumhuriyet’in 2. yüzyılında tüm hizmet başlıklarımızı bilişim altyapısından aldığımız otomasyon ve dijitalleşme imkanlarıyla zenginleştirmeye odaklanacağız. Faaliyetlerimizi, danışmanlık ve bilişim tarafındaki tecrübemizin yanı sıra, grup şirketlerimiz bünyesinde turizmden gıdaya, modadan enerjiye farklı alanlarda yatırımlar ekleyerek sürdürüyoruz. Yeni yüzyılda ürün ve hizmet portfüyümüzü genişletecek, orta vadede ise global borsalarda yer almak üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız.”

“10 yılda 20’ye yakın bilişim çözümü geliştirdik”

Benimsedikleri kazan - kazan modeliyle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere ihracat çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Pak, “Geçtiğimiz 10 yılda 12 dijital çözüm, 3 sağlık bilişim uygulaması, 2 endüstriyel bilgisayar donanım cihazı geliştirdik. Bir kişinin 1 günde yapabileceği işleri, bir bilgisayarın saniyeler içinde yapabileceği bir modele dönüştürdük. Bu yetkinliğimiz, uzman ve güvenilir bir hizmet sağlayıcısı olarak konumlanmamızın ve büyümemizin önünü açtı. Şu an Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içindeki 150 kuruluş ve 40 farklı holdinge referans projeler üretiyoruz. Bir girişim olarak kurulduğumuz günden bu yana öz kaynağımız ve dev projelerimizle 100 kattan fazla büyüdük. Yakaladığımız başarının temelinde ise bugün çalışırken yarını da öngörmemiz var. Gerçek ve ender görülen başarı hikayemizi ulusal ve global pazarlarda ortaya koyacağımız yeni projeyle taçlandıracağız.” şeklinde konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.