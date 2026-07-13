Rathbones Group pay geri alım programını başarıyla kapattı

Finans sektörünün önemli aktörlerinden Rathbones Group PLC, mali yapısını güçlendirmek ve hissedar değerini artırmak amacıyla yürüttüğü stratejik sermaye programında sona geldi. Yıllık genel kurul onayının ardından yaz döneminde fiilen başlatılan 20 milyon sterlin tutarındaki hisse geri alım operasyonu, hedeflenen tüm aşamaların tamamlanmasıyla birlikte resmi olarak kapatıldı.

Sürecin operasyonel yönetimini üstlenen aracı kurum Merrill Lynch International, piyasa kuralları çerçevesinde hareket ederek her biri 5 peni nominal değere sahip olan adi payları borsa üzerinden topladı. Satın alma adımlarının bitmesiyle birlikte, dolaşımdaki hisse adedini azaltarak mevcut payların değerini desteklemek amacıyla söz konusu senetlerin tamamı kalıcı olarak iptal edildi.

Ortaklık yapısında dengeler korundu

Bu geri alım programının planlanan takvimde noktalanmasında, ana paydaşlardan Investec ile daha önce imzalanan birleşme protokolündeki tavan sınırlar belirleyici bir rol oynadı. Yapılan iptal işlemleri neticesinde taraflar arasındaki ortaklık dengesi gözetilerek, Investec şirketinin kurum üzerindeki oy gücü %29,90 ve ekonomik hak payı %41,25 seviyelerinde sabit tutulmuş oldu.

Güncel sermaye ve oy hakları yapılandırıldı

Pay senetlerinin piyasadan çekilerek imha edilmesinin ardından firmanın borsadaki kurumsal yapısı yeniden şekillendi. Finansal otoritelere sunulan güncel raporlara göre kurumun ihraç edilmiş sermayesi, oy hakkı bulunan 5 peni nominal değerli 90.489.844 adet adi hisse ile oy hakkı taşımayan 17.481.868 adet dönüştürülebilir adi hisseden oluşuyor.

Şirket bünyesinde muhafaza edilen herhangi bir hazine hissesi kalmadığı aktarılırken, piyasada işlem gören toplam oy hakkı sayısı ise resmi olarak 90.489.844 şeklinde kayıtlara geçti. Yatırımcılar, yasal kurallar gereğince yapacakları pay oranı bildirimlerinde ve sermaye eşiği hesaplamalarında kurumun ilan ettiği bu yeni toplam pay adedini ana kriter olarak baz alacaklar.