Raytheon’dan dev hamle: Pentagon ile 1,3 milyar dolarlık iki yeni savunma sözleşmesi

Jeopolitik risklerin arttığı ve savunma bütçelerinin büyüdüğü bu dönemde Pentagon, kritik mühimmat stoklarını tahkim etmeye devam ediyor. Sektörün köklü oyuncusu Raytheon, orduya sağlanacak ileri teknoloji füze üretimi ve modernizasyon desteği için 1,3 milyar dolarlık finansman paketini kasasına koydu. Alınan bu dev ihale, şirketin uzun vadeli sipariş defterini güvence altına alırken, Pentagon'un küresel caydırıcılık stratejisi kapsamında mühimmat tedarik zincirini pürüzsüz kılmasını amaçlıyor.

Savunma endekslerinde yeni dönem ve finansal yansımalar

Bu anlaşma, savunma ve havacılık endekslerindeki hisse senedi fiyatlamaları üzerinde belirleyici bir rol üstlenme potansiyeline sahip. Analizler, yüksek montanlı bu iki sözleşmenin Raytheon'un önümüzdeki çeyreklere ait gelir projeksiyonlarını doğrudan yukarı taşıyacağını öngörüyor. Küresel askeri harcamaların zirve yaptığı bu konjonktürde şirketin kazandığı operasyonel ivme, sadece kendi ticari hedeflerini büyütmekle kalmıyor, borsada işlem gören diğer savunma sanayi iştirakleri için de yeni bir finansal referans alanı oluşturuyor.