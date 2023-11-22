Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu’na Didem Gordon atandı

Re-Pie Portföy’ün yeni yönetim kurulu üyesi Didem Gordon oldu. Proje finansmanı, banka ve şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı halka arzları, birleşme ve satın almalar ile yatırım yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübesi olan Gordon ataması ile şirketin yönetim kurulunda koltuk sayısı beşe çıktı.

“Sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak, yönetim kurulumuza Didem Gordon gibi bankacılık, kurumsal finansman ve yatırım yönetimi gibi alanlarda deneyimli ve saygın bir ismin katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel şunları söyledi: “Didem Gordon’un düzenlemeler, kurumsal yönetim ve ESG odaklı girişimlere danışmanlık tecrübesi Re-Pie Yönetim Kurulu’na disiplinler arası bir katkı sağlayacak. Sektörümüzün böylesine seçkin bir profesyonelinin aramıza katılmasıyla birlikte artan iş hacmimiz karşısında üst yönetimimizi güçlendirerek, önümüzdeki dönemde ivmemizi artırmayı hedefliyoruz.”