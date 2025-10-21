Recordati Türkiye, Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’nü kazandı

Recordati, Türkiye organizasyonunda global stratejilerini yerel dinamiklerle harmanlayarak çalışan bağlılığını ve gelişimini destekliyor. Farklı uygulamalar ile çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına olanak tanırken, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve karşılıklı saygıyı temel alan bir iş ortamı yaratıyor.

Bu değerlerle etik, sürdürülebilir ve insan merkezli yaklaşımıyla ilaç sektöründe öne çıkan Recordati Türkiye, 40 bini aşkın işveren arasında tüm ödül kriterlerini karşılayan sayılı kurumlardan biri olarak Kariyer.net’in İnsana Saygı Ödülü’ne değer görüldü.

“Bu ödül, insan odaklı ve kapsayıcı kültürümüzün güçlü bir yansıması”

Recordati Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı, SPC Güney Doğu & Uluslararası Bölge ve Türkiye Genel Müdürü Erdem Çınar, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi; “Kültürümüzün merkezinde, her zaman doğru şeyi doğru şekilde yapmaya odaklanan çalışanlarımız yer alıyor. Recordati'de, her bir çalışanımızın değerli olduğu, potansiyelinin desteklendiği, güvene dayalı bir kurum kültürü yaratmak için çalışıyoruz. Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü, bu yaklaşımın somut bir göstergesi olmasıyla beraber hep birlikte oluşturduğumuz insan odaklı ve kapsayıcı kültürün bir yansımasıdır.”

Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük işverenleri arasından, işe alım süreçlerinde adaylara gösterilen özen ve saygıyı objektif verilerle değerlendiren prestijli bir organizasyon.

Türkiye genelinde, pek çok kriterin titizlikle denetlenerek verildiği bu ödül, Great Place To Work sertifikasını üst üste ikinci kez almış olan Recordati Türkiye’nin sektörde insan kaynakları alanında etik, sürdürülebilir ve özverili çalışmalarının önemli bir kanıtı oldu.