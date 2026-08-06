RecyLoop, yeşil dönüşüm yolculuğunda TSKB’den finansman sağladı

RecyLoop’un yatırım stratejisi, yalnızca üretim kapasitesini artırmaya değil, ürünün tüm yaşam döngüsünde sürdürülebilirliği esas alan entegre bir yaklaşımı kapsıyor. Şirket, geliştirdiği özel bariyer teknolojileri ve sürdürülebilir malzeme kompozisyonlarına yönelik patent başvurularıyla inovasyon gücünü pekiştirirken, fikri mülkiyet altyapısını da güçlendiriyor.

Küresel ölçekte güçlü iş birlikleriyle üretim altyapısını geliştiren RecyLoop, yenilenebilir elyaf bazlı malzemelerde önde gelen Stora Enso, ileri teknoloji ambalaj makineleriyle bilinen Paper Machinery Corporation (PMC) ve su bazlı bariyer kaplama teknolojilerinde uzman Michelman ile çalışıyor. Recyloop, Türkiye’de tek, dünyada da ilk üç firma arasında yer aldığı toprakta ve denizde bozulabilen PHA (Polhidrosialkoinat) doğal ham maddesiyle üretim yapabiliyor. Bu teknoloji ve iş birlikleri, şirketin sürdürülebilir ürünlerini yüksek kalite ve verimlilikle üretmesine olanak sağlıyor.

Yıllık 1,5 milyar adedi aşan üretim kapasitesine ulaştı

Yatırımının ilk fazını tamamlayan şirket, yıllık 1,5 milyar adedi aşan üretim kapasitesine ulaştı. RecyLoop’un ürün portföyünde; geri dönüştürülebilir ve su bazlı bariyerli HydroLoop ile biyobozunur ve kompostlanabilir özelliklere sahip CoraLoop öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla sektörde dikkat çeken RecyLoop, 2025 Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde birincilik, 2026 Geri Dönüşüm Ödülleri’nde ise ikincilik elde ederek başarısını taçlandırdı. Şirket, sağladığı finansman desteğiyle birlikte sürdürülebilir ambalaj çözümlerini daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedefliyor.

RecyLoop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, sağlanan finansmanın şirketin yeşil dönüşüm vizyonu açısından stratejik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“RecyLoop olarak hedefimiz, tek kullanımlık gıda servis ambalajlarında çevresel etkisi azaltılmış, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir çözümleri endüstriyel ölçekte hayata geçirmek. Bugün büyük kahve zincirleri, hızlı servis restoranları ve THY gibi havayolları başta olmak üzere yüksek kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik beklentisi olan güçlü markalara çözüm sunuyoruz. Bu müşterilerimizin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayan ürünler geliştirmek bizim için yalnızca ticari bir başarı değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğumuzun da bir parçası. TSKB aracılığıyla sağlanan bu finansman, RecyLoop’un sürdürülebilir üretim altyapısına, çevreci ürün portföyüne ve uluslararası standartlardaki yeşil dönüşüm yolculuğuna duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde HydroLoop ve CoraLoop gibi yenilikçi çözümlerimizi daha geniş pazarlara ulaştırarak, Türkiye’den çıkan sürdürülebilir ambalaj teknolojilerini global ölçekte büyütmeyi hedefliyoruz.”