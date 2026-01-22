Recyloop'tan stratejik satın alma hamlesi

Döngüsel ekonomi ilkeleriyle hareket eden Recyloop, geri dönüşümle uyumlu, çevresel açıdan optimize edilmiş ve endüstriyel ölçekte uygulanabilir kağıt ambalaj teknolojileri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyor. Party City’nin PMC kâğıt bardak üretim altyapısının devralınması, Recyloop’un özellikle kâğıt bazlı ambalajlarda performans, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik dengesini aynı anda sağlayan çözümler geliştirmesine önemli bir ivme kazandırdı.

Büyük ölçekli markaların dönüşüm süreçlerine destek verecek

Şirket, “Yeşil Nobel” diye adlandırılan 2025 Sürdürülebilir İş Ödüllü HydroLoop Su Bazlı Kaplama teknolojisi ve yeni nesil kaplama çözümleriyle kâğıt ambalajlarda plastik kaplama ihtiyacını ortadan kaldırmayı, mevcut geri dönüşüm sistemleriyle tam uyum sağlamayı ve yüksek hacimli üretim gereksinimlerine yanıt vermeyi hedefliyor. Recyloop, bu teknolojik yetkinliği küresel ölçekte konumlandırarak Emirates, Starbucks, McDonalds, Türk Hava Yolları, Burger King, Cafe Nero, Coca Cola gibi global kahve zincirleri, havayolu şirketleri ve fast-food restoranları gibi yüksek hacimli tüketim noktalarına yönelik sürdürülebilir ambalaj çözümlerini geliştirmek istiyor.

Bu vizyon doğrultusunda Recyloop, kaplama ve yüzey teknolojileri alanında küresel ölçekte liderliğe sahip Michelman ile de teknoloji ekosistemini güçlendiriyor. Merkezi ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bulunan Michelman, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki Ar-Ge merkezleri, üretim tesisleri ve teknik servis altyapısıyla çok uluslu markalara yerel destek sağlıyor. Michelman’ın üretim hatlarına sorunsuz entegrasyon sağlayan ve endüstriyel ölçekte uygulanabilir şekilde tasarlanan teknolojileri, Recyloop’un geliştirdiği çözümlerin küresel pazarlarda hızla yaygınlaşmasına önemli katkı sunacak. HydroLoop Su Bazlı Kağıt Kaplama teknolojisinin küresel anlamda geleneksel plastik kaplamaların yerini almasıyla yıllık 30.000.000 kg plastik kullanımı önlenmiş olacak.