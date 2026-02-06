Reddit 2026 ilk çeyrek için gelir tahminini yükseltti

Reddit, yapay zekâ destekli reklam platformundaki gelişmelerin daha fazla pazarlamacıyı çekmesiyle ilk çeyrek gelir tahminini analist beklentilerinin üzerine çıkardı. Şirket, 595 milyon ile 605 milyon dolar arasında gelir beklediğini açıkladı. Analistler ortalama 577,2 milyon dolarlık gelir tahmin ediyordu.

Düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar beklentisi ise 210-220 milyon dolar olarak duyuruldu ve 202,9 milyon dolarlık tahminin üzerinde gerçekleşti.

Reddit ayrıca 1 milyar dolara kadar hisse geri alım programını duyurdu.

Reddit'in 2025 dördüncü çeyrek gelirleri yüzde 70 artışla 726 milyon dolara ulaştı ve 665,4 milyon dolarlık beklentiyi aştı. Hisse başına kar 1,24 dolar ile 94 centlik tahminin üzerinde gerçekleşti.

Günlük aktif ziyaretçi sayısı yüzde 19 artışla 121,4 milyona yükselirken, kullanıcı başına ortalama küresel gelir yüzde 42 arttı.