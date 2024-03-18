Reddit’in halka arzına 5 kata yakın talep

Reddit’in halka arzında detaylar belli oluyor. Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Reddit'in halka arzına dört ila beş kat fazla talep geldi.

Kaynaklar, fazla talep Borsaya ilk girişte güçlü bir performansı garanti etmese de, şirketin Çarşamba günü New York'ta halka arzı fiyatlandırdığında en azından hedeflediği hisse başına 31 ila 34 dolar aralığına ulaşmaya hazır olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kaynaklar halka arzın pazarlamasının devam ettiğini söyledi. Reddit, halka arzı şu anda 748 milyon dolara kadar çıkmayı hedefliyor.

Kullanıcılarının çoğunun sadakatine rağmen Reddit, 2005'teki lansmanından bu yana her yıl para kaybetti ve Meta Platforms'un Facebook'u ve şimdi X olarak bilinen Twitter gibi çağdaşlarının ticari başarısının gerisinde kaldı.

Birçok Reddit kullanıcısının niş konulara odaklanması ve platformun içerik denetimine yönelik biraz gevşek yaklaşımı, bazı reklamverenler için bir sorun teşkil etmektedir. Reddit, forumlarında yayınlanan içeriği denetlemek için kullanıcı tabanından gönüllülere güveniyor.

Moderatörler, Reddit'in verilerine erişim için üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinden ücret alma kararını protesto etmek için birkaç kişinin istifa ettiği 2023'te olduğu gibi, istedikleri zaman görevlerinden çekilmeye karar verebilirler.