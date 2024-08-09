Reeder, iki yılda 6 bin 874 öğrenciye ulaştı

Reeder, 1500’e yaklaşan çalışan sayısı ile toplumda teknoloji, çevre ve sosyal alanlara yönelik çalışmalarını geliştirmeye ve ileri taşımaya devam ederken topluma olan sorumluluğunu sürdürüyor. Reeder bu yaklaşımla, 2022 yılında T.C. Milî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdiği proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerinde öğrenim gören birçok öğrenciye, dijital ve kodlama becerilerini arttırmak amacıyla farkındalık eğitimleri sağlıyor.

Proje kapsamında, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan reelab.com.tr çevrim içi eğitim portalı üzerinden öğrenciler, Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu liseleri okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteği ile maker kültürü, tasarım odaklı düşünme, 3 boyutlu tasarım, algoritmalar, oyun tasarımı, arduino ile kodlama ve mobil programlama olmak üzere 7 modülde "STEAM" eğitimlerinden faydalanıyor. Eğitimlerin ardından sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve prototiplerini üretme imkânı buluyor.

İkinci senede 50 okula ulaşıldı

Proje kapsamında, çevrimiçi eğitim portalı olarak tasarlanan “reelab.com.tr” üzerinden 2022 -2023 Eğitim ve Öğretim yılında 2680 öğrenci çevrimiçi, 278 öğrenci teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme; 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında 4194 öğrenci çevrimiçi, 630 öğrenci teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkânları buldu.

Öğrencileri geleceğin başarılı yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için destekleyen proje, ilk senesinde İstanbul, Manisa, Samsun illerinde tamamlanırken; ikinci senesinde, Gaziantep, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli illerinde 50 okulda devam etti.

Hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Reeder şirketi içerisinde her sene gerçekleşen “Reeder yazılım geliştirme ve tasarım yarışması’na başvuru yapabilecekler ve başarılı oldukları takdirde yazılımlarını şirket içinde kullanıma açabilecekler. Ayrıca bu öğrenciler Reeder’da işletmede mesleki eğitim/staj imkânı bulacak.

“Hayalimiz her öğrenciye STEAM farkındalığı kazandırmak”

Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına işaret eden Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, “2022 yılında ilk adımlarını attığımız #kizlarkodlar projemiz, bugün binlerce öğrencinin heyecanı, umudu, ışığı. Hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden aldığımız geri dönüşler ürettiğimiz katkının birer göstergesi oldu. Bu sene 4000’I aşkın öğrenciye çevrimiçi ve 600’ü aşkın öğrenciye yüz yüze eğitimlerimiz ile projemize devam ettik. Geçen yıl söz verdiğimiz gibi, deprem dolayısıyla gidemediğimiz Mersin ve Gaziantep illerinde de 200 öğrencinin uygulamalı atölye eğitimlerinden faydalanmasını tamamladık. Bilime ve gençlere olan inancımızla, gelecek yıllarda daha büyük adımlar atmak için çalışıyoruz. En büyük hayalimiz her öğrenciye STEAM farkındalığı kazandırmak ve gelecekte iş hayatında bilimin ışığında yürümelerini sağlamak. Toplumsal kalkınmaya giden yolda daha fazla öğrenciye ulaşmaya, geleceğin başarılı profesyonellerini bugünden yetiştirmeye ve umudu taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Projenin mevcut yol haritası kapsamında;

● Çevrim içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla “reelab.com.tr” eğitim portalı Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile kuruldu ve bakanlığın tüm okullarda yürüttüğü Fatih Projesi kapsamında «güvenli siteler» içerisine reelab.com.tr de eklendi.

● 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılında çevrimiçi eğitimler ile 2680; yüz yüze eğitimler ile 278 öğrenciye İstanbul, Manisa, Samsun illerinde ulaşıldı.

● 2023 – 2024 eğitim ve öğretim yılında çevrimiçi 4194, yüz yüze eğitimler ile 630 öğrenciye Gaziantep, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli illerinde ulaşıldı.

● Çevrimiçi eğitim portalı reelab.com.tr ile meslek liselerinde okuyan öğrenciler; "STEAM" yaklaşımıyla hazırlanan eğitimlerden faydalanıyor.

● Öğrenciler , Maker kültürü, Tasarım Odaklı Düşünme, 3 Boyutlu Tasarım, Algoritmalar, Oyun Tasarımı, Arduino ile Kodlama ve Mobil Programlama konularında, MEB müfredatı ile uyumlu, yaklaşık 6 saat süren ve 7 modülden oluşan çevrim içi eğitimlerden faydalanıyor.

● Yüz yüze atölye eğitimlerine katılan öğrencilere MEB onaylı sertifikalar teslim ediliyor.

● Projenin öğrencilerin tüm beklentileri ve sağlanan faydaların ölçümünün yapılması amacıyla öğrenciler ile anketler paylaşılıyor.

● Eğitim alan öğrenciler işletmede mesleki eğitim/staj konusunda öncelikli olacak.