Reeder’a iflas talebiyle dava açıldı

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Reeder Teknoloji, Robotik pay alım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkin devam eden hukuki süreç hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, 2 Temmuz 2026 tarihli Tahkim Kurulu kararının iptali için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi'nin açtığı davanın devam ettiğini bildirdi.

Karşı taraf iflas talebiyle dava açtı

İptal davası devam ederken karşı taraf, uyuşmazlığa konu Tahkim Kurulu kararına dayanarak Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde Reeder hakkında iflas talepli dava açtı.

Reeder, hukuk danışmanlarının dava dosyasını değerlendirdiğini ve yargılama sonunda verilecek kararın beklenmesinin şirketin bundan sonraki adımlarının belirlenmesi açısından daha doğru olacağı görüşünde olduklarını belirtti.

Şirket, karşı tarafın başvurusunu, uyuşmazlık sonuçlanmadan ödeme yapılmasını sağlamaya yönelik bir hukuki girişim olarak değerlendirdiğini bildirdi. Olası bir ödemenin daha sonra geri alınamaması riskine karşı hukuki hakların kullanıldığı ifade edildi.

Bu nedenle uyuşmazlığın ödeme yoluyla çözülmesine yönelik herhangi bir uzlaşma sürecine girilmediği kaydedildi.

Reeder: Şirket aleyhine verilmiş karar yok

Reeder, açılan iflas talepli davaya ilişkin olarak şirket aleyhine verilmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığını vurguladı.

Şirket ayrıca uyuşmazlığa konu alacağın ana para tutarının, 30 Haziran 2026 tarihli ve 18 Eylül 2026'da kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarına göre toplam aktiflerinin yaklaşık yüzde 1,22'sine, toplam özkaynaklarının ise yaklaşık yüzde 1,59'una karşılık geldiğini bildirdi.

Reeder, hukuki süreçte yaşanacak gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.