Referans Holding'e sürdürülebilirlikte uluslararası ödül

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Dünya genelinden 700’ün üzerinde başvurunun değerlendirildiği International Green Apple Environment Awards 2026 kapsamında elde edilen ödül, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı.

Referans Holding’in ödülü, 23 Kasım 2026’da Londra’daki House of Lords, Palace of Westminster’da düzenlenecek törende takdim edilecek. Şirketin hangi dereceyle ödüllendirildiği ise törende açıklanacak. Sustainova Programı kapsamında çevresel etkilerin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, enerji verimliliğinin artırılması ve atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

“Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır, elde edilen uluslararası başarıların çalışmalarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi. Holdingin sürdürülebilirlik yaklaşımı; kaynakların etkin kullanımı, enerji verimliliği, atıkların azaltılması ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi başlıklarında şekilleniyor. Gıda üretimi, catering, lojistik, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren şirket, çalışmalarını sürdürülebilirlik perspektifiyle yürütüyor. Holding, yaklaşık iki ay önce de RoSPA Health & Safety Awards 2026 kapsamında Londra’da Bronze Award’a layık görülmüştü.