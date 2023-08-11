Regal Raptor motosikletler Konya’da

BURCU SUNA/KONYA

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İlgün Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi İlgün, “4 farklı model ile dünya markası Regal Raptor’u Konyalılarla buluşturduk. Ekonomik, sağlam ve keyif veren sürüşleri ile Regal Raptor, sektöründe lider markalardan” dedi.

Regal Raptor modellerinin klasik tarz motor tutkunları için tasarlandığını söyleyen Nazmi İlgün, 2 kişinin rahat bir şekilde yolculuk yapabileceğine dikkat çekti.

4 farklı modelle bayide

Motor çeşitlerinden bahseden Nazmi İlgün, “Aksesuar takmaya uygun Daytona 250 cc ve 125 cc V hava soğutmalı motor, Pilder 125 cc ve Klasik 125 cc su soğutmalı motorlara sahip her tarza hitap eden modellerimizle öne çıkıyoruz” dedi.

Uzun yolculuğa dayanıklı

İlgün, ayrıca Pilder modelin su soğutmalı olup uzun yolculuklarda kullanılabilecek yapıya sahip olduğunu, Daytona modelinde hava soğutmalı olduğunun bilgisini verdi.

İlgün, tamamen klasik modelleri bünyesinde barındıran Regal Raptor, şanzıman geçişleriyle ve kalitesiyle bugün dünyada söz sahibi olan bir marka haline geldiğini belirtti.

Dört tekerlekli elektrikli araç

4 farklı motor modellerinin dışında bir çeşit M1 isimli dört tekerlekli 50 km/s hızda giden elektrikli sehir içi arabanın da satışını yaptıklarını ifade eden Nazmi İlgün, “Aracımız 2 kişinin rahatlıkla binebileceği şekilde tasarlanmıştır. Kilometrede 10 kuruş yakıyor” diye konuştu.

İlgün, siparişini aldıkları tüm araçlara sabit fiyat garantisi verdiklerini sözlerine ekledi.