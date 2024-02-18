Reis Gıda fiyatlarını 80 gün boyunca sabitledi

Reis Gıda, Ramazan ayı sonuna kadar temel kuru gıda ürünleri olan pirinç, bulgur, kırmızı ve yeşil mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi paketli ürünlerinin fiyatlarını dondurma kararı aldığını duyurdu.

Alınan kararla birlikte Reis Gıda, ürün fiyatlarını 11 Mart tarihinde başlayacak Ramazan ayı da dahil edildiğinde 80 güne kadar sabitlemiş olacak.

Reis Gıda Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, enflasyonla mücadelenin sadece hükümetlerin görevi olmadığını, iş dünyasının da sorumlulukları arasında yer aldığını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mübarek Ramazan ayı, kuru gıdaların tüketiminin arttığı bir dönemdir. Yanı sıra kış aylarında mevsimsel olarak da tüketici talebi yükselir. 43 yıllık Reis, kurulduğu günden bu yana ulaşılabilir fiyatlarla tüketicisinin yanında yer aldı. Faaliyetlerimizle örnek şirket olmayı hedeflerimizin ilk sırasına koyduk. Bizleri takip eden kamuoyunun yakından bildiği gibi 1995, 2001 ve 2008 yıllarında fiyatların hızla arttığı dönemlerde Türkiye'de ilk kez “Sabit Fiyat Uygulaması”na Reis olarak öncülük yaptık. Bu uygulama ile belirli bir süre için fiyatları sabit tutma kararımız büyük yankı uyandırmış, toplumumuzda büyük destek görmüştü. 2022 yılında da temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi sürecinde de satış noktalarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda tüketicilere yüzde 7'lik ek bir destek sağlanmıştır. Toplumumuz yararına uygulamalarımızı artırarak, sürdüreceğiz.”

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, açıklamasında, “Reis Gıda'nın fiyatları dondurma kararı, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir dayanışma ve destek göstergesi olarak da değerlendirilmelidir. Bu karar, şirketin piyasadaki fiyat dalgalanmalarına karşı tüketicileri koruma taahhüdünü ve sosyal sorumluluk anlayışını ifade etmektedir” dedi.