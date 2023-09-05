Reis Gıda, World Food İstanbul’a hazırlanıyor

1981'den bu yana, tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren Reis Gıda, 42 yıllık deneyimiyle Türk gıda sektörünün önde gelen isimlerinden birisi.

Dünya genelinde artan bitkisel protein trendi, bakliyat ve hububat ürünlerine olan talebi arttırdı. Firma bu trendi takip ederek ihracat pazarlarını genişletme fırsatı buldu.

Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa, Kanada ve Belçika başta olmak üzere dört kıtada 26 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, 1500’ü ABD’de olmak üzere 9 bin yurt dışı satış noktasına ulaştı.

Sağlıklı ve besleyici bir denge oluşturmanın peşinde

Reis Gıda, hem geleneksel Türk mutfağının en lezzetli ürünlerini hem de modern beslenme alışkanlıklarına uygun alternatifleri bir arada sunarak sağlıklı ve besleyici bir denge oluşturmanın peşinde.

Satış kanallarını Royal Serisi ürünlerine yakıştırdığı 'Doğru Beslen, Mutlu Yaşa' mottosuyla yönlendiriyor ve ürün gamını kinoa, chia, beluga mercimeği gibi 27 farklı alternatifle çeşitlendiriyor.

Firma, yakın zamanda bir kez daha kendini anlatabileceği bir platformda sahne almaya hazırlanıyor.

Türk gıda sektörünün uluslararası arenada tanıtılmasında ve sektör temsilcilerinin küresel ölçekteki yeni eğilimlerle tanışmasında bir köprü görevi üstlenen World Food İstanbul 2023 Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye'nin gıda ürünleri ve teknolojilerindeki en son yenilikleri sergileyerek 40 ülkeden 1500’e yakın yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlayacak.

Fuar, uluslararası işbirliklerine zemin oluşturan, B2B görüşmelerinin yoğun olarak gerçekleştiği bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Reis Gıda da, 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu etkinlikte Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen kaliteli ve lezzetli bakliyatlarını tanıtmak için 7. Salon'daki 76-21 No’lu stantta yerini almaya hazırlanıyor.