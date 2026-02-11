Reis Gıda'dan 50. yılında yeni fabrika

Reis Gıda, yarım asra yaklaşan marka tecrübesini ve Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'in yaşam hikayesini, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte paylaştı.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Gelecek dönemde, inşaatına başladığımız yaklaşık 22 bin metrekarelik bir alanda kapasite artışına gideceğiz. Bu yatırım, mevcut fabrikamıza çok yakın bir noktada, İstanbul Esenyurt'ta olacak. Robotik üretim ile hizmet verecek yeni tesisimizde çalışanın ağırlıklı oranını kadınlar oluşturacak” dedi.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türk çiftçisinin ürettiği ürünlerin hem iç hem de dış pazarda değer görmesini hedefleyerek yola çıktıklarını, bugün geldikleri noktanın ticari bir başarı olmaktan öte Türkiye'nin bir markası olarak dünyada yer alma meselesi olduğunu söyledi.

Dünya tarım ürünleri ihracatında ilk 10'da yer alan ABD, Hollanda, Almanya, Fransa, Avustralya, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelere, Türkiye'de yetişen ürünleri dünya fiyatlarının üzerinde satabilme başarısını gösterdiklerine dikkati çeken Reis, bu durumun hem Türkiye açısından hem de Türk çiftçisinin ürettiği ürünlerin ve Türkiye topraklarının bereketinin dünyaya gösterilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Dünyada bakliyata yönelimin arttığına işaret eden Mehmet Reis, "Son 20-30 yıla baktığımızda hem ekim alanlarının hem de kişi başı tüketimin arttığını görüyoruz. Türkiye ise her şeyden önce bir bakliyat ülkesi. Pek çok ürünün 'gen merkezi' olarak kabul edilebilecek bir konumdayız. İklim şartlarımız, topraklarımızın bereketi ve tohum çeşitliliğimizle bu artan küresel talebi karşılayabilecek büyük bir potansiyele sahibiz. Türkiye, tarım ürünleri dış ticaretinde son yıllarda 6-7 milyar dolarlık fazla veriyor ve biz bu rakamı daha da artırabiliriz” dedi.

Katma değerli ihracat

Türk tarımına katkı sağlamak amacıyla 2020'de hayata geçirdikleri Reis Bakliyat Köyleri projesi kapsamında Trakya Araştırma Enstitüsü’nden aldıkları yerli tohumlarıyla Samsun Bafra'da yaklaşık 480 dönüm arazide pirinç ekimi gerçekleştirdiklerini anlatan Reis, aynı yıl Bolu'nun Çamyayla köyünde kadın kooperatifleriyle bakliyat üretimine başladıklarını kaydetti. Reis Gıda YKÜ Işılay Reis de ihracatta özellikle katma değerli ürün satışlarının öne çıktığını dile getirerek, “Örneğin birkaç hafta önce katıldığımız Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda nohut unlarımız, karabuğday unlarımız çok beğenildi. Siparişlerin ardından konteyner’larımızı yola çıkardık” diye konuştu.

Reis Gıda, 30 bin noktaya ulaşıyor

Reis Gıda yarım asırdır hizmet verdiği Türk tarımını, Türkiye'nin bu alandaki güçlü konumunu yurt içinde tarımı dönüştürerek yurt dışında ise yeni pazarlara açılma hedefiyle, yaklaşık 26 ülkeye ihracat gerçekleştirerek ve 4 kıtaya Türk bakliyatını ulaştırarak sürdürüyor. Reis ürünlerini yaklaşık 3 bin yurt dışı, 19 binin üzerinde yurt içi perakende satış noktası olmak üzere, otel, restoran ve toplu tüketim projeleri dâhil yaklaşık 30 bin noktaya ulaştırıyor.

150 gün fiyat sabitlendi

Reis Gıda, fiyat sabitleme kampanyalarıyla da enflasyonla mücadeleye yenilikçi katkı sundu. İlk fiyat sabitlemesini 1995 yılında Ramazan Ayı boyunca sürdüren Reis Gıda bu alandaki kampanyalarını sonraki dönemlerde de sürdürdü. 2001 kriz yılında 2 ay fiyat sabitleyen Reis Gıda YKB Mehmet Reis, “2022 yılında temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi sürecinde de perakende satış noktalarıyla birlikte tüketicilerimize yüzde 7’lik bir destek sağladık. 2024 ve 2025 yılında fiyatları sabitledik. Bu sene de Kasım ayı fiyatlarıyla Mart ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulamasına geçtik” dedi.

50 yıldan başlıklar

- İlk pirinç ve bakliyat reklamına 1994’te imza attı.

- 1995’te fiyat sabitlemekampanyası başlattı.

- 2000’de AB gıda hijyeni standardını ilk alan sektör şirketi oldu.

- Türkiye’nin ilk sarımsak işleme tesisini Taşköprü’de 2000’de kurdu.