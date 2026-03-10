Reis Gıda/Işılay Reis: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurudur

Kadın girişimcilerle geliştirilen iş birlikleri, sektörel zirveler ve farkındalık programları aracılığıyla kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis, sektörel platformlarda kadın temsiliyetinin artmasını stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını ifade etti.

Uzun yıllardır iş dünyasında ve sivil toplum platformlarında kadınların güçlenmesine yönelik projelerde aktif rol alan Işılay Reis; kadın girişimciliğinin desteklenmesi, üretimde kadın emeğinin görünür kılınması ve karar alma mekanizmalarında kadın temsiliyetinin artırılması için sürdürülebilir çalışmalar yürütüyor.

Işılay Reis, iş dünyasındaki rolünün yanı sıra TOBB Kadın Girişimciler Kurulu çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla da kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmek için aktif görev üstlenmektedir. Kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sektörlerde kadın temsilinin artırılması için sürdürülen çalışmaların yalnızca bireysel başarı hikayeleri üretmediğini, aynı zamanda ekonomik dönüşümü hızlandırdığını ifade etti.

“Kadın girişimcinin güçlenmesi, yerel ekonominin güçlenmesidir. Kadın liderin çoğalması, sektörün vizyonunun genişlemesidir.”

Bakliyat Köyleri: Kadın üretici modeli

Reis Gıda’nın sahada hayata geçirdiği Bakliyat Köyleri Projesi ile kadın üreticilerin tarımsal üretimde aktif rol aldığını belirten Reis, kırsalda kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesini öncelik olarak gördüklerini söyledi. Sertifikalı tohum üretimi ve sözleşmeli tarım modeli kapsamında kadın üreticilerin gelir elde etmesi, bilgiye erişmesi ve üretimde güçlenmesi sağlanıyor.

“Toprağın bereketi kadın emeğiyle büyür. Kadın üreticiyi desteklemek yalnızca kırsal kalkınma değil, gıda güvenliğinin teminatıdır.”

Türkiye’de katılım artıyor, hedef daha yüksek

TÜİK’in yayımladığı “İstatistiklerle Kadın 2024” verilerine atıfta bulunan Reis, 2023 yılı itibarıyla kadınlarda işgücüne katılım oranının %35,8, erkeklerde ise %71,2 olduğunu hatırlatarak kadınların iş hayatındaki varlığının her geçen yıl güçlendiğini belirtti.

“Kadınlar eğitimde, üretimde, girişimde ve yönetimde daha görünür oldukça ülkemizin rekabet gücü artıyor. Ölçülebilir hedefler ve güçlü iş birlikleriyle bu yükselişi daha da hızlandırabiliriz.”

Sektörel güçlenme ve liderlik

Kadınların yönetim kademelerinde ve stratejik karar alma pozisyonlarında daha fazla yer almasının önemine dikkat çeken Işılay Reis, şirket yönetimlerinde ve kurumsal yapılarda cinsiyet dengesinin performansı ve verimliliği artırdığını vurguladı. “Kadınların iş gücüne katılımı kadar; nitelikli, yüksek katma değerli ve liderlik pozisyonlarında temsil edilmesi de büyük önem taşıyor. Bu yaklaşım hem ekonomik büyümeyi hem de kurumsal sürdürülebilirliği destekliyor.

“Kadınlar eğitimde, üretimde, girişimde ve yönetimde daha görünür oldukça; ülkenin rekabet gücü artıyor. Ancak işgücüne katılım ve fırsat eşitliği gibi başlıklarda ölçülebilir hedefler koymadan gerçek bir dönüşüm sağlayamayız.”

Reis Gıda’dan örnek duruş: Kadın temsiliyetini güçlendiren yaklaşım

Işılay Reis, Reis Gıda’nın kurum kültüründe kadınların güçlenmesini yalnızca bir söylem değil, sürdürülebilir bir yönetim yaklaşımı olarak gördüğünü belirterek şunları ekledi: “Kadınların yetkinliklerinin görünür olduğu, gelişim alanlarının açıkça tanımlandığı ve adil fırsatların oluşturulduğu bir çalışma düzeni; kurumsal performansı da toplumsal güveni de büyütür. Biz, kadınların üretimde ve yönetimde daha güçlü yer almasını; daha nitelikli, daha kalıcı ve daha adil bir gelecek için stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.” 8 Mart’ın güçlü bir farkındalık günü olduğunu vurgulayan Reis, kadın istihdamını artıran uygulamaların, iş-yaşam uyumunu destekleyen modellerin ve eşit fırsat anlayışının birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Işılay Reis sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınların haklarını güçlendiren ve adaleti büyüten her adım, toplumun tamamını ileri taşır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün; tüm kadınlara cesaret, kurumlara vizyon ve topluma daha kapsayıcı bir gelecek bilinci kazandırmasını diliyorum.”