Rekabet fiyatlara yansıdı: OpenAI ve Anthropic'ten ucuzluk adımı

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OpenAI ve Anthropic, yeni yapay zeka modelleriyle maliyetleri aşağı çekmeye hazırlanıyor. OpenAI'nin GPT-6 Sol ve Luna modelleri, GPT-5.6'nın promosyon fiyatlarına kıyasla yüzde 50 daha düşük API fiyatıyla sunulacak. Anthropic ise Claude Opus 5.5'in çalıştırma maliyetini yaklaşık yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

OpenAI, GPT-6 ailesine GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna olmak üzere iki yeni model ekledi.

Şirket, her iki modelin API fiyatlarının GPT-5.6'nın promosyon fiyatlarına kıyasla yüzde 50 daha düşük olacağını açıkladı.

GPT-6 Sol, şirketin daha gelişmiş Astra modelinin altında konumlandırılırken, özellikle kodlama gibi daha karmaşık iş yüklerine odaklanıyor. GPT-6 Luna ise bilgi çıkarma ve belge özetleme gibi yüksek hacimli görevler için tasarlandı.

Anthropic'ten yüzde 40'lık maliyet avantajı

Anthropic de Claude 5.5 model ailesinin yeni üyesi Claude Opus 5.5'i duyurdu.

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, yeni modelin önceki Opus 5'e kıyasla token kullanımında daha verimli olacağını ve çalıştırma maliyetinin yaklaşık yüzde 40 daha düşük olacağını bildirdi.

Anthropic Araştırma ve Laboratuvarlar Ürün Yönetimi Başkanı Dianne Penn, şirketin modellerin düşünme ve yanıt üretme süreçlerini daha verimli hale getirerek kullanılan token miktarını azaltmaya odaklandığını söyledi.

Düşük maliyetli yapay zeka çözümlerine talep arttı

OpenAI ve Anthropic'in yeni modelleri, müşterilerin daha düşük maliyetli yapay zeka çözümlerine yönelik talebinin arttığı bir dönemde geliyor.

İki şirket, Alibaba, Moonshot AI ve DeepSeek gibi daha düşük maliyetli açık ağırlıklı modeller geliştiren rakiplerin artan rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu tablo, yapay zeka sektöründe performansın yanı sıra model başına kullanım maliyetinin de rekabetin önemli unsurlarından biri haline geldiğine işaret ediyor.

Yeni modeller güvenlik tartışmalarının ardından geldi

Yeni sürümler, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenliğine ilişkin tartışmaların son haftalarda yeniden yoğunlaşmasının ardından OpenAI ve Anthropic'in gerçekleştirdiği ilk büyük model duyuruları oldu.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, gelişmiş yapay zeka geliştirme çalışmalarında sektör genelinde yavaşlama çağrısında bulunmuştu. Eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon da 8 Eylül'de görevinden ayrılırken OpenAI ve Anthropic'in riskli bir yaklaşım izlediğini öne sürmüştü.

OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da gelişmiş yapay zeka çalışmalarında yavaşlama çağrısına katılmıştı.