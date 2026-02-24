Rekabet kızıştı: Paramount Skydance, WBD için teklifini artırdı

HBO Max’in sahibi Warner Bros. Discovery için dev satın alma yarışı kızışıyor.

Revize edilen teklif, aralık ayında hissedarlara sunulan önceki 30 dolar hisse başına nakit teklifini geliştiriyor.

Paramount, anlaşma konusunda yönetim kurulunun endişelerini giderdi. Şirket, finansman kapasitesi konusunda daha fazla netlik ve kesinlik sağladı.

Netflix güçlü rakip

Öte yandan Netflix güçlü bir rakip olmaya devam ediyor. Şirket daha önce Warner Bros'un film, TV ve HBO varlıklarını hisse başına 27,50 dolara almak için anlaşma imzalamıştı.

Warner Bros., Netflix'in hisse başına 27,75 dolarlık teklifini hissedar oylamasına sunmuş durumda.

Oylama 20 Mart'ta yapılacak.

Planlanan birleşme, Warner Bros.'un CNN, TLC, Food Network ve HGTV'yi kapsayan Discovery Global kablo operasyonlarını ayrı bir halka açık şirket olarak ayırmasının ardından gerçekleşecek.

Warner Bros yakın zamanda Paramount ile resmi görüşmeleri yeniden başlattı. Bir haftalık görüşme penceresi bu pazartesi sona eriyor.

Yönetim kurulu bu yeni teklifi daha üstün bulursa Netflix'in yanıt vermek için 4 günü olacak.

Oracle Corp. milyarderi Larry Ellison, anlaşma için 40 milyar doların üzerinde öz sermaye desteği sağlıyor. Bu destek ailesi ve diğer yatırımcılar aracılığıyla geliyor. Paramount Skydance, David Ellison'ın Skydance Media'sıyla birleşerek oluştu.

Gelecekteki güç yapısı belirlenecek

Şirket, satın almayı eğlence sektöründe baskın bir güç haline gelme fırsatı olarak görüyor.

Yüzyıllık stüdyo için verilen bu mücadelenin sonucu, küresel eğlence endüstrisinin gelecekteki güç yapısını belirleyecek.

Netflix için bu zafer, sektörün baş aktörü için kesin bir dönüm noktası olacak. Bu durum, eğlence tarihinin en güçlü organizasyonunu potansiyel olarak kurmuş olacak.