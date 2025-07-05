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Rekabet Kurulu inceleme başlatmıştı! Spotify'dan açıklama geldi

Spotify, Türkiye'de bazı içeriklerle ilgili Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeye ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu inceleme başlatmıştı! Spotify'dan açıklama geldi
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Spotify platformu tarafından, yayımlanan bazı içerikler nedeniyle Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeye ilişkin açıklama yapıldı.

İşbirliğine açık olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.

Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor."

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