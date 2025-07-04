Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

Bakanlık'tan 'Spotify' açıklaması: Gerekli her adım atılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spotify'deki içeriklerin uzun süredir yakından takip edildiğini, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda gerekli uyarıların yapıldığını bildirmişti.

Spotify'ın daha önce yapılan uyarılara rağmen gereken adımları atmadığını belirten Mumcu, "Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Platformda "playlist" adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler tespit edildiğini bildiren Mumcu, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim. Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."