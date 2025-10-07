Rekabet Kurulu tarafından Şişecam'ın sözlü savunması alındı!

  1. Ekonomim
Rekabet Kurulu tarafından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında başlayan toplantı, kurumun merkez binasında yapıldı. Başkan Birol Küle, cam sektöründe faaliyette bulunan teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, Şişecam'ın "ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) fırına hazır cam kırığı (FHCK) kapsamında kullanılan işlenmemiş düz cam ürünlerinin tedarikinin 15 bin ton ile sınırlandırılması" hükmüne aykırı hareket edildiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ve nispi idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti. Toplantıda teşebbüs temsilcisine de söz verildi.

Şirket temsilcileri yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi verdi

Şirket temsilcileri, Şişecam'ın cam geri dönüşüm tarihçesini anlatarak, bu alanda yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Atık camları nerelerden tedarik ettiklerini aktaran şirket temsilcisi, "Şişecam Türkiye'nin en büyük cam üreticisi. 19 tedarikçiyle çalışıyoruz. Halihazırda Şişecam'ın Karacalarla FHCK dışında herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. Şişecam global bir şirket, 23 bin çalışanı ile Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden. Şirketin, FHCK alanına girme sebebi küresel geri kazanım piyasasını ülkede oluşturabilmektir." diye konuştu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

