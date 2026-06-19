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Rekabet Kurulu, Uber-Getir devrine onay verdi

Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc.'in Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye ait bazı faaliyet kollarını devralmasına yönelik işlemi onayladı.

Haber Merkezi
AA
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Rekabet Kurulu, Uber-Getir devrine onay verdi
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Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir AŞ'nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre Kurul, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınmasına Uber Technologies Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde onay verdi.

Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber Technologies Inc. tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

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