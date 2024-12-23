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Rekabet Kurulunda, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama şirketine ilişkin soruşturmada sözlü savunma alındı

Rekabet Kurulunda, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulunda, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama şirketine ilişkin soruşturmada sözlü savunma alındı
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Rekabet Kurumu'ndaki toplantı, Kurulun İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında gerçekleştirildi.

Algan, şirket hakkında müşteri ve bölge sınırlamasında bulunmak, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını dile getirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, teşebbüsün yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığını, söz konusu ihlal türü açısından teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığını ifade etti.

Temsilci, teşebbüsün yeniden satıcılarının internet satışlarının kısıtlanması suretiyle Kanun'u ihlal ettiğine işaret ederek, bu kapsamda Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Şirket temsilcisi ise bayilerin internet satışını kısıtlamadıklarını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

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