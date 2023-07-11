Rekabet Kurulu'nda Trendyol sözlü savunması başladı

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurulu önündeki sözlü savunmada Kurum Soruşturma Heyeti, soruşturmaya konu unsurlardan rakiplerin işini zorlaştırma-hakim durumu kötüye kullanma yönünden para cezası, algoritmayla veri üretimi yönünden ise yerine getirmesi gereken şartların sunulması ve uyulmazsa para cezası verilmesine ilişkin görüş bildirdi.

Soruşturma Heyeti'nin görüşünde Trendyol’un pazarda hakim durumda olduğu ve hakim durumu kötüye kullanma yönünden 2021’de soruşturma açıldığı hatırlatıldı. Soruşturmada yıkıcı fiyat, münhasırlık, haksız sözleşme hükümleri, rakip verilerin kullanımı ve algoritmaya müdahale ile kendi sattığı ürünlere avantaj ve yine algoritmaya müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık yönünden iddiaların incelendiği vurgulandı.

Haksız sözleşme, münhasırlık ve yıkıcı fiyatlara yönelik Trendyol’un taahhüt vermesi sonucu bu iddiaların gündemden kalktığı hatırlatılan soruşturma heyeti görüşünde, diğer iddialara yönelik soruşturmanın sürdüğü ve sonucunda, şirketin hakim durumda olduğu, üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak ve algoritmaya müdahale ederek, kendi ürünlerine yönelik haksız avantaj sağladığı, diğer rakiplerinin faaliyetlerini bu yolla güçleştirdiği iddiası sunuldu.

İddia heyeti ayrıca, trendyol e pazaryeri üzerinde doğrudan satışını gerçekleştirdiği özel markalı ürünlere yönelik algoritma müdahalesinden kaçınması, e pazaryeri üzerinde üretilen verilerin özel ürünler için kullanılmaması için tedbir alması, ürün sıralama ve filtreleme algoritmasıyla üretilen verilerin, kodların, yazılıma ilişkin kayıtların 2 yıl saklanması şartlarının koşulması önerildi.

Şirket temsilcileri ise savunmasında algoritmaların ve e pazar yerinde işleyiş hakkında bilgi vererek ihlal gerçekletirmediğini savundular.