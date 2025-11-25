  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya 282 milyon lira para cezası
Takip Et

Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya 282 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Coca-Cola İçecek'e 282,4 milyon lira para cezası verdi. Şirket tesisindeki inceleme sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi, cezaya gerekçe oldu.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya 282 milyon lira para cezası
Takip Et

ANKARA/EKONOMİ

Coca Cola’da yaptığı yerinde inceleme sırasında, veri silindiğini tespit eden Rekabet Kurulu, yerine incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete 282 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu açıklaması şöyle;

Kurul’dan yapılan açıklamada, yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, “ Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor.

İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor ve kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor” değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu kararın tüm şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu” ifadelerine yer verildi.

Almanya'da ihracatçılar geleceğe karamsar bakıyorAlmanya'da ihracatçılar geleceğe karamsar bakıyorKüresel Ekonomi

 

Vatandaşın beklentisi gerilerken enflasyonun düşeceğine inancı da azaldıVatandaşın beklentisi gerilerken enflasyonun düşeceğine inancı da azaldıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Nevzat Akkız, Pernod Ricard Kuzey Avrupa CFO’su olarak atandı
Nevzat Akkız, Pernod Ricard Kuzey Avrupa CFO’su olarak atandı
Avansas, Türkiye E-Ticaret Haftası’na katkı sağladı
Avansas, Türkiye E-Ticaret Haftası’na katkı sağladı
Dev bankadan işten çıkarma kararı: 5 bin 200 kişi ile yollar ayrılacak
Dev bankadan işten çıkarma kararı: 5 bin 200 kişi ile yollar ayrılacak
ÖRAV’dan Yüzbinlerce Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği
ÖRAV’dan Yüzbinlerce Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği
TAV Havalimanları, Türk-Fransız Ticaret Derneği’nden istihdam ödülü aldı
TAV Havalimanları, Türk-Fransız Ticaret Derneği’nden istihdam ödülü aldı
Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliği
Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliği