Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya 282 milyon lira para cezası

ANKARA/EKONOMİ

Coca Cola’da yaptığı yerinde inceleme sırasında, veri silindiğini tespit eden Rekabet Kurulu, yerine incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete 282 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu açıklaması şöyle;

Kurul’dan yapılan açıklamada, yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, “ Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor.

İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor ve kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu kararın tüm şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu” ifadelerine yer verildi.