Rekabet Kurulu'ndan optik pazarının dev şirketine soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesine yönelik yürütülen ön araştırmanın sonuçlandığı bildirildi.

Oftalmik ve kontakt lenslerin toptan satışı ile oftalmik makine teçhizat ve sarf malzemelerinin üretimi ve dağıtımı pazarlarında çeşitli uygulamalar yoluyla "fiili münhasırlık" oluşturduğu şüphesiyle EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında şirketin, optik camlardan kontakt lenslere, gözlük makinelerinden sarf malzemelerine kadar geniş ürün grubunda "fiili münhasırlık" oluşturarak Kanunu ihlal edip etmediğinin inceleneceği belirtildi.

EssilorLuxottica, Türkiye optik pazarının önemli oyuncularından Atasun Optik ile Ray-Ban, Vogue ve Oakley gibi global markaların çatı şirketi konumunda yer alıyor.

Açıklamada, soruşturmanın tüketici için önemine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hakim durumda olan teşebbüslerin fiili münhasırlık uygulamaları, rakiplerin pazarda tutunmalarını zorlaştırabilmekte, uzun vadede seçeneklerin azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabilmektedir. Fiili münhasırlık, bir şirketin yaptığı anlaşmalar veya uygulamalarla piyasayı rakiplerine kapatması ve satıcıları büyük oranda sadece kendisiyle çalışmaya yönlendirmesi durumudur."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin, ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.